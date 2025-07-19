Притула розповів про плани сина щодо навчання та чи стоїть він на обліку у ТЦК

Фото з Instagram Сергія Притули

Колишній шоумен, волонтер Сергій Притула розповів, чи планує його 16-річний син Дмитро навчатися в Україні та чи стоїть юнак на обліку у ТЦК.

За словами Сергія, наразі його син готується до здачі НМТ (національний мультимедійний тест, аналог ЗНО). Проте також його син має ще рік довчатися у школі за кордоном.

"Це питання у нас тільки вирішується, і воно зараз буде нагально стояти, бо поки що він сидить на заході країни, у мами і готується до НМТ. Але він на паралельному курсі закінчував дві школи: одну в Україні і одну за кордоном. І за кордоном йому ще треба рік довчитися. Тому всі проблеми з сином я вангую трошечки далі", - зазначив Притула в інтерв'ю Bihus.Info.

Окрім сина у колишнього шоумена є дві донечки: 7-річна Соломія та 4-річна Стефанія Фото з Instagram Сергія Притули

Волонтер пояснив, що його син став на облік ТЦК, оскільки в цьому році йому має виповнитися 17 років.

"Зараз ми дотримуємося усього протоколу дій, які ми мали зробити у його віці. Син стоїть на обліку у ТЦК, бо до 31 липня, здається, потрібно було стати, якщо тобі виповнюється 17 в цьому році. Дмитру в жовтні 17 років", - додав він.

До речі, школу в Україні син Притули закінчив із відзнакою

Сергій наголосив, що Дмитро має бажання навчатися в Україні, проте це залежить від того, чи зможе він за результатами НМТ вступити на державне навчання.

"Навчання за кордоном він закінчить у червні наступного року, по ідеї. Але якщо він зараз добре здасть НМТ і зможе пробитися на державний в один виш, то ми схилимося до навчання там. Поки так. Останні кілька тижнів у нас будуть дискусії з ним, його мамою для вирішення короткотривалої перспективи. Та я такий, щоби тут, звичайно. Тим більше, що є його бачення і бажання. Він хоче тут. Але знову ж таки, є багато моментів", - підсумував Притула.

Нагадаємо, нещодавно Сергій Притула в інтерв'ю відмовився називати суму, яку заробляє й заперечив звинувачення у тому, що частину донатів з благодійного фонду використовує у власних цілях.

Також Притула зізнався, що припускався помилок у вихованні свого сина, а саме - вдавався до фізичних покарань.