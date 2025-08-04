Притула став батьком учетверте і оголосив ім'я дитини

Волонтер і колишній шоумен Сергій Притула оголосив, що став батьком учетверте. У них із дружиною Катериною 1-го серпня в Києві народився син, якого назвали Марком.





Про це щасливий татко повідомив у соцмережах.





"+1 маленький українець. Марко Сергійович Притула. Марко народився того дня, коли Київ був у черговій жалобі за загиблими від російської атаки. Понад три десятки людей, серед яких п’ятірко дітей… це той момент, коли ти навіть радість від появи малюка не можеш відчути сповна, бо серце розривається від болю втрати. Бо немає під час такого горя чужих дітей. Це наші діти. Наші сльози. Наш спільний біль", - зізнався Сергій.



