Притула з нагоди Дня Незалежності вперше показав новонародженого сина. Відео

Фото з Instagram Сергія Притули

Колишній телеведучий, а нині волонтер Сергій Притула у День Незалежності України 24-го серпня вперше показав свого новонародженого сина Марка.

Відео він поділився у своєму Instagram.

Сергій виклав ніжні кадри, як колихає малюка на руках, цілує йому пальчики та декламує вірш Василя Симоненка "Лебеді материнства", а саме рядки: "Можеш все на світі вибирати, сину. Вибрати не можна тільки Батьківщину".

Притула показав ніжні кадри з маленьким сином

Притула зачитав сину символічний вірш

"З Днем Народження, Рідна! З Днем Незалежності, Україно!" - написав Притула.

Скріншот з Instagram Сергія Притули

Нагадаємо, Марк - четвертий нащадок Сергія Притули. У нього є старший син, 17-річний Дмитро, та дві доньки: 8-річна Соломія та 4-річна Стефанія.

