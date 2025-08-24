Притула з нагоди Дня Незалежності вперше показав новонародженого сина. Відео

Юлія Леськова - 24 серпня, 12:17
Колишній телеведучий, а нині волонтер Сергій Притула у День Незалежності України 24-го серпня вперше показав свого новонародженого сина Марка.

Відео він поділився у своєму Instagram.

Сергій виклав ніжні кадри, як колихає малюка на руках, цілує йому пальчики та декламує вірш Василя Симоненка "Лебеді материнства", а саме рядки: "Можеш все на світі вибирати, сину. Вибрати не можна тільки Батьківщину".


"З Днем Народження, Рідна! З Днем Незалежності, Україно!" - написав Притула. 

Нагадаємо, Марк - четвертий нащадок Сергія Притули. У нього є старший син, 17-річний Дмитро, та дві доньки: 8-річна Соломія та 4-річна Стефанія

Також Притула якось розповідав, як заробляє під час війни.

