"За спиною - гігабайти спогадів": Притула весільними фото привітав дружину з 10-ю річницею

Юлія Леськова - 31 серпня, 13:35
Сергій Притула показав фото з весілля
Фото з Instagram Сергія Притули

Колишній шоумен, а нині волонтер Сергій Притула ніжно звернувся до дружини Катерини у 10-ту річницю шлюбу та показав їхні весільні фото.

"10 років. Разом у щасті, разом у горі. Було сповна і того, і того. За спиною - гігабайти спогадів. Попереду - надія, як і в кожної української родини. Якщо любити, то зі всієї сили. +3 маленьких Притулят - чудовий доробок за 10 років спільного танцю! Кохаю. Ціную. І дякую! Танцюєм далі!" - написав Сергій. 

Сергій Притула показав дружину у весільній сукні

Катерина з сином Притули від першого шлюбу Дмитром


Сергій Притула з дружиною святкують річницю весілля

Сергій ніжно привітав кохану

Нагадаємо, на початку серпня Сергій Притула став батьком учетверте. Малюка назвали Марком. 

А вперше сина волонтер показав на День Незалежності у чуттєвому ролику

