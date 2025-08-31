"За спиною - гігабайти спогадів": Притула весільними фото привітав дружину з 10-ю річницею
Колишній шоумен, а нині волонтер Сергій Притула ніжно звернувся до дружини Катерини у 10-ту річницю шлюбу та показав їхні весільні фото.
"10 років. Разом у щасті, разом у горі. Було сповна і того, і того. За спиною - гігабайти спогадів. Попереду - надія, як і в кожної української родини. Якщо любити, то зі всієї сили. +3 маленьких Притулят - чудовий доробок за 10 років спільного танцю! Кохаю. Ціную. І дякую! Танцюєм далі!" - написав Сергій.
Нагадаємо, на початку серпня Сергій Притула став батьком учетверте. Малюка назвали Марком.
А вперше сина волонтер показав на День Незалежності у чуттєвому ролику.
