Сестри Хілтон із дітьми вигуляли рожево-блакитні луки на благодійний фестиваль. Фото

Американська світська левиця та бізнесвумен Періс Хілтон разом із молодшою сестрою Нікі організували яскравий сімейний захід у Нью-Йорку.

Як пише Daily Mail, у вівторок 28 січня вони зібралися разом зі своїми дітьми у Музеї морозива на третій щорічний Young Hearts Friend Fest — благодійний фестиваль, що підтримує ініціативу God's Love We Deliver.

Сестри Хілтон відзначилися вишуканими образами у пастельних відтінках. 43-річна Періс обрала ніжну мереживну сукню рожевого кольору, яку доповнила елегантним кардиганом і стильним бантом на волоссі. Її образ завершували золотисті блискучі туфлі.

Періс і Нікі Хілтон разом із дітьми вигуляли ніжні блакитно-рожеві луки на дитячи захід Фото Getty Images

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Періс привела на свято свого 2-річного сина Фенікса та 1-річну доньку Лондон, яких вона виховує разом із чоловіком Картером Реумом. Хлопчик був одягнений у спортивний костюм Moschino блакитного кольору. Маленька Лондон сяяла у своїй рожевій сатиновій сукні з ніжними бантиками на голові, повторюючи стиль своєї мами.

41-річна Нікі підкорила гостей сукнею блакитного кольору з елегантним вирізом. А її доньки, 8-річна Лілі-Грейс і 7-річна Тедді виглядали наче справжні принцеси в однакових мереживних сукнях від Self-Portrait.

Нікі і Періс Хілтон із дітьми - Лілі-Грейс, Феніксом, Лондон і Теодорою Фото Getty Images

Захід у Музеї морозива став справжньою казкою для дітей. Малеча насолоджувалася музикою, іграми у басейні "з посипкою", створенням картин з цукрової вати, розписом обличчя та прикрашанням кексів.

Як відомо, Періс Хілтон активно займається благодійністю. Нещодавно зірка започаткувала екстрений фонд допомоги постраждалим від пожеж в Каліфорнії, особисто виділивши $100 000. Сама ж Хілтон через пожежі втратила будинок у Малібу.