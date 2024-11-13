Періс Хілтон у 1-ий день народження доньки влаштувала їй бучну вечірку в стилі "Аліси в Дивокраї". Фото

Доньці Періс Хілтон виповнився рочок

11-го листопада маленька Лондон Мерилін, донька американської реалітізірки Періс Хілтон та її чоловіка Картера Реума відзначила свій перший день народження.

Звісно, 43-річна Періс влаштувала з цієї нагоди пишне свято, на яке запросила різних зіркових гостей із дітками, зокрема Ребел Вілсон із донькою Ройсі та Келлі Озборн із сином Сідні.

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Темою вечірки Хілтон обрала "Алісу в Дивокраї", не забувши й про своє фірмове слово-слоган слово-слоган "sliving" (жити+запалювати).

"Святкування першого оберту Лондон навколо сонця у Слівінгленді! Від чарівних чаювань до наймиліших розквецювань тортика, це був Дивокрай любові, сміху та спогадів із родиною та друзями", - поділилася зіркова мама в Instagram.

Онук рокера Оззі Озборна теж тусив на вечірці Лондон

Періс додала, що її 1,5-річний син Фенікс - "наймиліший старший брат", і як чарівно бачити, що маленьку Лондон так люблять.

"Попереду ціле життя пригод, моя найкраща дівчинко", - додала Хілтон.

Як відомо, і Лондон, і Фенікса для Періс виносили сурогатні матері. Нагадаємо, в дітей є старша сестра по батькові, але Картер Реум із дочкою не спілкується і на своє весілля з Хілтон, не кажучи вже про інші сімейні свята, дівчинку не запрошував.



