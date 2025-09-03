"Дикунка" Шакіра у мідному бікіні з торочками попозувала у морській піні в Мексиці. Фото
Колумбійська попзірка Шакіра потішила численних фанів пляжними фото.
48-річна співачка попозувала у Мексиці задля реклами косметичного засобу. На фото вона у блискучому бікіні мідного відтінку, прикрашеному торочками з бісером.
"Дикунство на мексиканському пляжі", - підписала фото Шак.
Нагадаємо, після зради чоловіка, футболіста Жерара Піке, Шакіра зосередилася на кар'єрі та синах. Зірці приписували кілька романів, але, схоже, вона все ще вільна.
