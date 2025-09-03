"Дикунка" Шакіра у мідному бікіні з торочками попозувала у морській піні в Мексиці. Фото

Колумбійська попзірка Шакіра потішила численних фанів пляжними фото. 

48-річна співачка попозувала у Мексиці задля реклами косметичного засобу. На фото вона у блискучому бікіні мідного відтінку, прикрашеному торочками з бісером. 

Шакіра в купальнику

Літо вже минуло, але не для Шакіри

"Дикунство на мексиканському пляжі", - підписала фото Шак. 


Шакіра в купальнику позує на пляжі

Дика русалка Шакіра наробила фото у воді

Купальники з торочками були в тренді цього літа

Купальники з торочками були в тренді цього літа

Шакіра зняла себе знизу, щоб ноги здавалися довшими

Шакіра зняла себе знизу, щоб ноги здавалися довшими

Нагадаємо, після зради чоловіка, футболіста Жерара Піке, Шакіра зосередилася на кар'єрі та синах. Зірці приписували кілька романів, але, схоже, вона все ще вільна. 

