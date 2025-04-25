Піке розійшовся з дівчиною, з якою зрадив Шакіру

Колишній бойфренд Шакіри, ексзахисник "Барселони" та збірної Іспанії Жерар Піке розірвав стосунки з 26-річною Кларою Чіа, з якою був разом три роки.

Про це розповіло іспанське видання Marca з посиланням на журналістку Адріану Дорронсоро. За її словами, розставання вже підтверджено, однак причини залишаються неясними.

У ЗМІ також з’явилися чутки, що в розриві могла бути замішана інша жінка, оскільки 38-річного Піке нещодавно бачили в Маямі в компанії рудоволосої незнайомки.

Стосунки Жерара і Клари часто обговорювали в мережі за останні роки Фото Instagram

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"У мене є підтвердження того, що Жерар Піке і Клара Чіа розійшлися. Тепер намагаюся з'ясувати причину, бо чую різні версії від третіх осіб", — прокоментувала журналістка.

Нагадаємо, що саме зрада футболіста з Кларою стала причиною скандального розриву Піке зі співачкою Шакірою у 2022 році після 11 років спільного життя і народження двох синів: Мілана та Саші. Зірка була впевнена, що її любов з коханим буде вічною, але не склалося.

До речі, попри хейт у свою сторону Жерар частенько публічно показувався зі своєю дівчиною, яку відбив у брата свого найкращого друга. А після розриву з артисткою з ним траплялися кумедні випадки.

Зазначимо, Шакіра не сидить на місці й вже ходить на побачення з іншими чоловіками.