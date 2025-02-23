Не лише млинці та вареники: Клопотенко показав, що ще можна приготувати на Масницю
Шефкухар та ресторатор Євген Клопотенко у своєму Instagram показав, що можна приготувати на Масницю, яка починається вже 24 лютого та завершиться 2 березня.
Євген наголосив, що в цей тиждень українці їдять не тільки млинці й вареники.
"Масниця, сиропусний тиждень — це про безліч страв з маслом, сиром, сметаною і побільше. Ви маєте знати і про галицькі палюшки або "пальошки". Знайшов їх в книжці "Матеріальна культура" 1988-го року", - написав він.
Щоб приготувати палюшки, вам знадобиться:
- 500 г картоплі;
- яйце;
- борошна 4 ст. л;
- крохмалю 1 ст. л;
- сіль на смак;
- масла вершкового 50 г;
- журавлини 20 г;
- сир кисломолочний 200 г;
- цукру 1 ч. л.
"До 500 г відвареної картоплі додаєте 200 г сиру, 4 ст.л борошна та 1 ст. л крохмалю. Потім яйце та трохи солі", - пояснив шефкухар.
Після цього, за словами Євгена, потрібно замішати тісто, сформувати з нього ковбаску та порізати на смужки 5-6 сантиметрів.
"Варите палюшки 2-3 хв у киплячій воді. Викладаєте в ємність і додаєте вершкового масла. І куштуєте, відчуваючи як уявлення про традиційне свято розширюється. Цьом", - додав Клопотенко.
Нещодавно Євген Клопотенко здивував, з чим можна смачно поєднати запечену картоплю. Він порадив спробувати доповнити цю страву виноградом та навіть тертим шоколадом.
Також він ділився незвичним салатом з гречкою.