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Не лише млинці та вареники: Клопотенко показав, що ще можна приготувати на Масницю

Юлія Леськова - 23 лютого, 10:11
Євген Клопотенко позує для фото
Фото з Instagram Євгена Клопотенка

Шефкухар та ресторатор Євген Клопотенко у своєму Instagram показав, що можна приготувати на Масницю, яка починається вже 24 лютого та завершиться 2 березня.

Євген наголосив, що в цей тиждень українці їдять не тільки млинці й вареники.

"Масниця, сиропусний тиждень — це про безліч страв з маслом, сиром, сметаною і побільше. Ви маєте знати і про галицькі палюшки або "пальошки". Знайшов їх в книжці "Матеріальна культура" 1988-го року", - написав він.


Євген Клопотенко готує палюшки

Палюшки - це популярна страва, яку готували на Масницю на Галичині

Щоб приготувати палюшки, вам знадобиться:

  • 500 г картоплі;
  • яйце;
  • борошна 4 ст. л;
  • крохмалю 1 ст. л;
  • сіль на смак;
  • масла вершкового 50 г;
  • журавлини 20 г;
  • сир кисломолочний 200 г;
  • цукру 1 ч. л.

"До 500 г відвареної картоплі додаєте 200 г сиру, 4 ст.л борошна та 1 ст. л крохмалю. Потім яйце та трохи солі", - пояснив шефкухар.

Євген Клопотенко показав, що приготувати на Масницю

Цю страву колись добряче приправляли вершковим маслом, сметаною та їли разом з великої макітри

Після цього, за словами Євгена, потрібно замішати тісто, сформувати з нього ковбаску та порізати на смужки 5-6 сантиметрів.

"Варите палюшки 2-3 хв у киплячій воді. Викладаєте в ємність і додаєте вершкового масла. І куштуєте, відчуваючи як уявлення про традиційне свято розширюється. Цьом", - додав Клопотенко.

Євген Клопотенко поділився новим рецептом

Ця страва смакує як ліниві вареники

Нещодавно Євген Клопотенко здивував, з чим можна смачно поєднати запечену картоплю. Він порадив спробувати доповнити цю страву виноградом та навіть тертим шоколадом.

Також він ділився незвичним салатом з гречкою. 

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