Не лише млинці та вареники: Клопотенко показав, що ще можна приготувати на Масницю

Фото з Instagram Євгена Клопотенка

Шефкухар та ресторатор Євген Клопотенко у своєму Instagram показав, що можна приготувати на Масницю, яка починається вже 24 лютого та завершиться 2 березня.

Євген наголосив, що в цей тиждень українці їдять не тільки млинці й вареники.

"Масниця, сиропусний тиждень — це про безліч страв з маслом, сиром, сметаною і побільше. Ви маєте знати і про галицькі палюшки або "пальошки". Знайшов їх в книжці "Матеріальна культура" 1988-го року", - написав він.

Реклама:

Палюшки - це популярна страва, яку готували на Масницю на Галичині

Щоб приготувати палюшки, вам знадобиться:

500 г картоплі;

яйце;

борошна 4 ст. л;

крохмалю 1 ст. л;

сіль на смак;

масла вершкового 50 г;

журавлини 20 г;

сир кисломолочний 200 г;

цукру 1 ч. л.

"До 500 г відвареної картоплі додаєте 200 г сиру, 4 ст.л борошна та 1 ст. л крохмалю. Потім яйце та трохи солі", - пояснив шефкухар.

Цю страву колись добряче приправляли вершковим маслом, сметаною та їли разом з великої макітри

Після цього, за словами Євгена, потрібно замішати тісто, сформувати з нього ковбаску та порізати на смужки 5-6 сантиметрів.

"Варите палюшки 2-3 хв у киплячій воді. Викладаєте в ємність і додаєте вершкового масла. І куштуєте, відчуваючи як уявлення про традиційне свято розширюється. Цьом", - додав Клопотенко.

Ця страва смакує як ліниві вареники

Нещодавно Євген Клопотенко здивував, з чим можна смачно поєднати запечену картоплю. Він порадив спробувати доповнити цю страву виноградом та навіть тертим шоколадом.

Також він ділився незвичним салатом з гречкою.