"Дуже ціную час з родиною": Шевченко показався на рідкісному фото з мамою, дружиною і синами
Президент української асоціації футболу Андрій Шевченко оприлюднив сімейне фото з дружиною, синами і мамою, Любов’ю Миколаївною.
На знімку Шевченко показався в обіймах близьких і розказав, який час є для нього цінним.
"Дуже ціную час разом з родиною та мамою", - підписав фото він.
Нагадаємо, з американською моделлю Крістен Пазік Андрій одружений з 2004-го.
Подружжя має чотирьох синів: старшого Джордана, якому нещодавно виповнилось 20 років, 18-річного Крістіана, 12-річного Александра і 10-річного Райдера-Габріеля.
Цікаво, що серед усіх хлопців професійно грає у футбол тільки Крістіан. До речі, у травні батько вітав сина з випуском зі школи.
Шевченко з дружиною із нагоди 12-річчя сина показали його у костюмі та з метеликом. Фото
"Дякую за все": Шевченко рідкісним фото привітав маму з днем народження
"Пишаюся": Шевченко похвалився 18-річним сином у мантії випускника
Шевченко з нагоди 47-річчя дружини показав їх молодими та з молодшими синами