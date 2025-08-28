"Дуже ціную час з родиною": Шевченко показався на рідкісному фото з мамою, дружиною і синами

Президент української асоціації футболу Андрій Шевченко оприлюднив сімейне фото з дружиною, синами і мамою, Любов’ю Миколаївною.

На знімку Шевченко показався в обіймах близьких і розказав, який час є для нього цінним.

"Дуже ціную час разом з родиною та мамою", - підписав фото він.

На фото, окрім мами і дружини Андрія, Крістін Пазік, його 20-річний Джордан, 12-річний Олександр і 11-річний Райдер

Нагадаємо, з американською моделлю Крістен Пазік Андрій одружений з 2004-го.

Подружжя має чотирьох синів: старшого Джордана, якому нещодавно виповнилось 20 років, 18-річного Крістіана, 12-річного Александра і 10-річного Райдера-Габріеля.

Цікаво, що серед усіх хлопців професійно грає у футбол тільки Крістіан. До речі, у травні батько вітав сина з випуском зі школи.