Шевченко з нагоди 47-річчя дружини показав їх молодими та з молодшими синами

Тамара Кудрявченко - 12 серпня, 11:00

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко не забуває в мережі привітати з днем народження кожного члена своєї родини, особливо кохану дружину Крістен. 

11-го серпня колишній моделі і матері дітей легендарного футболіста виповнилося 47 років. Андрій не розтікався думкою, а коротко написав: "З днем народження, моя любов". 

Андрій Шевченко з дружиною в молодості

Цікаво, скільки Андрію і Крістен років на цьому фото...

Крім того, 48-річний Шева виклав два фото - одне архівне, а друге, схоже, свіже. 


Шевченко з молодшими синами і дружиною

Шевченко і Пазік з молодшими синами - Райдером-Габріелем і Александром. Старші Джордан та Крістіан, певно, на навчанні

До речі, буквально днями Пазік показувала фото з відпочинку, на яких Шевченко позував також з молодшими синами. 

А в липні подружжя святкувало 21-річчя свого шлюбу. 

