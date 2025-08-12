Шевченко з нагоди 47-річчя дружини показав їх молодими та з молодшими синами

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко не забуває в мережі привітати з днем народження кожного члена своєї родини, особливо кохану дружину Крістен.

11-го серпня колишній моделі і матері дітей легендарного футболіста виповнилося 47 років. Андрій не розтікався думкою, а коротко написав: "З днем народження, моя любов".

Цікаво, скільки Андрію і Крістен років на цьому фото...

Крім того, 48-річний Шева виклав два фото - одне архівне, а друге, схоже, свіже.

Шевченко і Пазік з молодшими синами - Райдером-Габріелем і Александром. Старші Джордан та Крістіан, певно, на навчанні

До речі, буквально днями Пазік показувала фото з відпочинку, на яких Шевченко позував також з молодшими синами.

А в липні подружжя святкувало 21-річчя свого шлюбу.