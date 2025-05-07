54-річна Шиффер у боді з рюшами захопила струнким тілом у рекламі відомого бренду. Фото
Німецька супермодель Клаудія Шиффер стала героїнею рекламного кампейну бренду Chloé.
У рамках фотосесії знаменитість представила декілька луків з нової літної колекції: рожеве боді, білу сорочку з рюшами та вбрання з квітковим принтом.
54-річна манекенниця ефектно позувала серед вінтажного інтер'єру на дивані й гамаку. Фотографії були опубліковані в Instagram.
Не так давно зірка ефектно повернулася на подіум після тривалої перерви. Також вона хвалилася стрункою фігурою в купальнику і відвідувала модну вечірку у сексі луці. А ще ТаблоID показував, як Клаудія змінювалася протягом років.
Нагадаємо, з 2002-го Шиффер перебуває у шлюбі з британським кінопродюсером Метью Воном. Пара має трьох спільних дітей: 20-річну Клементину, 14-річну Козіму і 22-річного Каспара, до якого модель публічно зверталась у святковий день.