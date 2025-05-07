54-річна Шиффер у боді з рюшами захопила струнким тілом у рекламі відомого бренду. Фото

Карина Тімкова - 7 травня, 15:15

Німецька супермодель Клаудія Шиффер стала героїнею рекламного кампейну бренду Chloé.

У рамках фотосесії знаменитість представила декілька луків з нової літної колекції: рожеве боді, білу сорочку з рюшами та вбрання з квітковим принтом.

54-річна манекенниця ефектно позувала серед вінтажного інтер'єру на дивані й гамаку. Фотографії були опубліковані в Instagram.

Клаудія Шиффер засвітила сідниці на ліжку

Модель похизувалася підтягнутим тілом у боді з рюшами

Усі фото @davidsimsofficial

Клаудія Шиффер полежала у трусиках на дивані

Шиффер ефектно полежала на дивані 

Клаудія Шиффер похизувалася стрункістю

Кампейн має на меті передати літні настрої та естетику півдня Франції

Клаудія Шиффер знялася топлес для бренду

Клаудія попозувала топлес, прикривши груди сумочкою

Клаудія Шиффер ефектно попозувала для бренду

Знаменитість захопила ніжними знімками

Клаудія Шиффер у білих рюшах похизувалася тілом

Манекенниця засвітила оголені стегна й струнку талію

Клаудія Шиффер знялася у ніжному фотосеті для бренду

Зірка модних подіумів уявила себе морською красунею з мушлями на шиї

Не так давно зірка ефектно повернулася на подіум після тривалої перерви. Також вона хвалилася стрункою фігурою в купальнику і відвідувала модну вечірку у сексі луці. А ще ТаблоID показував, як Клаудія змінювалася протягом років.

Нагадаємо, з 2002-го Шиффер перебуває у шлюбі з британським кінопродюсером Метью Воном. Пара має трьох спільних дітей: 20-річну Клементину, 14-річну Козіму і 22-річного Каспара, до якого модель публічно зверталась у святковий день.

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Модель Клаудія Шиффер
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