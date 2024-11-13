"Мамина черешня": вагітна дружина Остапчука оголила животик у затишному пастельному луці. Фото
Дружина шоумена Володимира Остапчука Катерина, як от-от має стати мамою вперше, встигла зробити кілька ніжних фотосесій під час вагітності.
Результат однієї зі зйомок Катя виклала в свій Instagram майже одразу після того, як показалася в пальті на голе тіло.
На свіжих кадрах 24-річна дівчина позує у трикотажному теплому костюмі зі спідниці та светра кремового кольору і з оголеним животиком.
"Мамина черешня", - підписала світлини Катя.
Нагадаємо, через часту демонстрацію голого живота під час вагітності Катерину критикувала у соцмережах, але вона знайшла, що на це відповісти.
Для 40-річного Остапчука ця дитина буде третьою, адже він уже має дочку Емілію і сина Евана від першої дружини.
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