"Мамина черешня": вагітна дружина Остапчука оголила животик у затишному пастельному луці. Фото

Дружина шоумена Володимира Остапчука Катерина, як от-от має стати мамою вперше, встигла зробити кілька ніжних фотосесій під час вагітності.

Результат однієї зі зйомок Катя виклала в свій Instagram майже одразу після того, як показалася в пальті на голе тіло.

На свіжих кадрах 24-річна дівчина позує у трикотажному теплому костюмі зі спідниці та светра кремового кольору і з оголеним животиком.

Остапчук доволі відверта зі своїми підписниками і вже повідомила стать та ім'я майбутнього первістка Фото @marta_adamchuk

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"Мамина черешня", - підписала світлини Катя.

Катерина набрала дуже мало кілограмів за період вагітності

Дівчині личить цей стан





Нагадаємо, через часту демонстрацію голого живота під час вагітності Катерину критикувала у соцмережах, але вона знайшла, що на це відповісти.

Для 40-річного Остапчука ця дитина буде третьою, адже він уже має дочку Емілію і сина Евана від першої дружини.