"Мамина черешня": вагітна дружина Остапчука оголила животик у затишному пастельному луці. Фото

ТаблоID 13 листопада, 13:00

Дружина шоумена Володимира Остапчука Катерина, як от-от має стати мамою вперше, встигла зробити кілька ніжних фотосесій під час вагітності.

Результат однієї зі зйомок Катя виклала в свій Instagram майже одразу після того, як показалася в пальті на голе тіло.

На свіжих кадрах 24-річна дівчина позує у трикотажному теплому костюмі зі спідниці та светра кремового кольору і з оголеним животиком.

Вагітна Катя Остапчук

Остапчук доволі відверта зі своїми підписниками і вже повідомила стать та ім'я майбутнього первістка

Фото @marta_adamchuk

"Мамина черешня", - підписала світлини Катя.

Вагітна дружина Остапчука

Катерина набрала дуже мало кілограмів за період вагітності

Дружина Вови Остапчука

Дівчині личить цей стан


Нагадаємо, через часту демонстрацію голого живота під час вагітності Катерину критикувала у соцмережах, але вона знайшла, що на це відповісти.

Для 40-річного Остапчука ця дитина буде третьою, адже він уже має дочку Емілію і сина Евана від першої дружини.

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