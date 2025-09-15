"Ніколи б не подумала": Сільченко похвалилася знайомством з принцом Гаррі в Києві. Фото

41-річна дизайнерка Катя Сільченко поспілкувалася з принцом Гаррі під час його візиту до Києва 12 вересня.

Модельєрка зустрілася з представником британської родини під час заходу центру Superhumans, для якого вона збирала кошти разом зі своєю командою. Відповідні фото були опубліковані в Instgaram.

"Я — дівчинка, народжена в Харкові, на Холодній горі у звичайній родині. Ніколи б не подумала, що одного дня буду стояти поруч із принцом Гаррі і тиснути йому руку", — написала вона.

Засновниця бренду попозувала з принцом Фото instagram

Дизайнерка зізналася, що ця зустріч для неї особлива

"Кажуть, між будь-якими двома людьми на планеті — лише шість рукостискань. Але іноді цей ланцюг скорочується до одного прямого контакту… Ми іноді думаємо, що світ занадто великий, а ми — занадто маленькі.

Я так не люблю фразу "я маленька людина, що я можу зробити". Можеш і варто робити кроки назустріч добру — і навіть шість рукостискань зникають. Я була там від імені всього нашого ком'юніті", — додала Катя.

Гаррі підтримав ініціативи для допомоги реабілітації українських військових

Британський принц не поїхав додому без подарунків

Сільченко закликала не боятися робити кроки на зустріч своїм цілям

Гаррі ввічливо слухав Катерину та невимушено відповідав їй

Нагадаємо, в рамках свого візиту принц також зустрівся з шеф-кухарем Євгеном Клопотенком, який зробив йому символічний подарунок. Представник родини монархів вже не вперше демонструє свою підтримку Україні, а два роки тому він попозував з українською парамедикинею Юлією Паєвською.

А під час того, як у квітні Гаррі відвідав Львів, йому подарували традиційну українську паску. Пізніше нею поласували його діти та дружина, герцогиня Сассекська Меган Маркл.