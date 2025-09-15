"Ніколи б не подумала": Сільченко похвалилася знайомством з принцом Гаррі в Києві. Фото
41-річна дизайнерка Катя Сільченко поспілкувалася з принцом Гаррі під час його візиту до Києва 12 вересня.
Модельєрка зустрілася з представником британської родини під час заходу центру Superhumans, для якого вона збирала кошти разом зі своєю командою. Відповідні фото були опубліковані в Instgaram.
"Я — дівчинка, народжена в Харкові, на Холодній горі у звичайній родині. Ніколи б не подумала, що одного дня буду стояти поруч із принцом Гаррі і тиснути йому руку", — написала вона.
"Кажуть, між будь-якими двома людьми на планеті — лише шість рукостискань. Але іноді цей ланцюг скорочується до одного прямого контакту… Ми іноді думаємо, що світ занадто великий, а ми — занадто маленькі.
Я так не люблю фразу "я маленька людина, що я можу зробити". Можеш і варто робити кроки назустріч добру — і навіть шість рукостискань зникають. Я була там від імені всього нашого ком'юніті", — додала Катя.
Нагадаємо, в рамках свого візиту принц також зустрівся з шеф-кухарем Євгеном Клопотенком, який зробив йому символічний подарунок. Представник родини монархів вже не вперше демонструє свою підтримку Україні, а два роки тому він попозував з українською парамедикинею Юлією Паєвською.
А під час того, як у квітні Гаррі відвідав Львів, йому подарували традиційну українську паску. Пізніше нею поласували його діти та дружина, герцогиня Сассекська Меган Маркл.