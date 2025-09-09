Сільченко і Неклева влаштували ефектне весілля на подіумі Тижня моди. Фото

Карина Тімкова - 9 вересня, 09:39

41-річна дизайнерка Катя Сільченко провела весільну церемонію зі своїм коханим, івент-мейкером Сергієм Неклевою прямо на показі власної модної колекції.

Засновниця бренду The Coat вирішила влаштувати глядачам феєричне завершення Ukrainian Fashion Week, з'явившись на подіумі у мереживному міні з корсетом традиційного білого кольору. Замість вельону в зірки була прозора накидка зі шлейфом і вінок з квітів. 

Катя Сільченко в мереживі вийшла заміж на Тижні моди

Пара сказала "так" один одному прямо на модному подіумі 

Фото instagram
Катя Сільченко похвалилася коротким весільним образом

Весільний аутфіт гарно передавав творчий стиль Каті

Кадр з instagram

Катя Сільченко блиснула талією та сленгами у весільному образі

Модельєрка зупинилася на довжині міні

Катя Сільченко у мереживі та з віночком вийшла заміж на модному показі

Голову нареченої прикрашав віночок, а на елементах одягу були вишиті особливі надписи

Катя Сільченко поцілувала коханого на їхньому весіллі на модному показі

Така романтична церемонія неабияк здивувала глядачів показу

Катя Сільченко влаштувала весільну церемонію Ukrainian Fashion Week

Закохані не стримувалися та показали пристрасть на модній сцені

Катя Сільченко у мереживі зіграла весілля Ukrainian Fashion Week

А саму церемонію провела Ірина Данилевська, засновниця Ukrainian Fashion Week

Зазначимо, подружжя офіційно розписалося ще у квітні, але вони чекали особливої миті для святкової церемонії. Для Каті цей шлюб буде другим. Від екса Камо Багдасаряна вона має 10-річну донечку Саті.

До речі, пропозицію своїй коханій Сергій зробив ще минулого року у Софії Київській. Також парочка час від часу ділилася романтичним контентом, а Сільченко розповідала особисті деталі їхніх стосунків.

