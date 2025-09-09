Сільченко і Неклева влаштували ефектне весілля на подіумі Тижня моди. Фото

41-річна дизайнерка Катя Сільченко провела весільну церемонію зі своїм коханим, івент-мейкером Сергієм Неклевою прямо на показі власної модної колекції.

Засновниця бренду The Coat вирішила влаштувати глядачам феєричне завершення Ukrainian Fashion Week, з'явившись на подіумі у мереживному міні з корсетом традиційного білого кольору. Замість вельону в зірки була прозора накидка зі шлейфом і вінок з квітів.

Пара сказала "так" один одному прямо на модному подіумі Фото instagram

Весільний аутфіт гарно передавав творчий стиль Каті Кадр з instagram

Модельєрка зупинилася на довжині міні

Голову нареченої прикрашав віночок, а на елементах одягу були вишиті особливі надписи

Така романтична церемонія неабияк здивувала глядачів показу

Закохані не стримувалися та показали пристрасть на модній сцені

А саму церемонію провела Ірина Данилевська, засновниця Ukrainian Fashion Week

Зазначимо, подружжя офіційно розписалося ще у квітні, але вони чекали особливої миті для святкової церемонії. Для Каті цей шлюб буде другим. Від екса Камо Багдасаряна вона має 10-річну донечку Саті.

До речі, пропозицію своїй коханій Сергій зробив ще минулого року у Софії Київській. Також парочка час від часу ділилася романтичним контентом, а Сільченко розповідала особисті деталі їхніх стосунків.