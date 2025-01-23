Абсурд, блиск та складні силуети: як носити трендовий максималізм. Фото

Багато модних будинків та стильних експертів десятиліттями користувалися заповіддю "чим менше – тим краще". Монохромні образи, нейтральні кольори, прості силуети і якісна тканина – це все про естетику тихої розкоші, котра головувала в трендах багато років поспіль. Проте світ змінюється, а людина схильна шукати щось нове (забуте старе), тому й не дивно, що максималізм знову у моді.

ТаблоID вже згадував максималізм як один з ключових трендів 2025. Давайте детальніше розглянемо, як одягатися в цьому стилі та які елементи додати.

Яскраві кольори

Неможливо говорити про максималізм, не згадавши про кольори. На відміну від мінімалізму, ця тенденція передбачає поєднання всіх відтінків веселки.

Максималізм не диктує чітке дотримання правил поєднання кольорів Фото з Instagram

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Починаючи з 2024 року, речі на світових подіумах почали рясніти барвами. Так, деякі дизайнери "загравали" з теорією кольорів, а інші схилялися у бік колорблокінгу, поєднуючи контрастні кольори разом. Так чи інакше, кожен вигадує власні правила гри.

Чим більше кольорів і принтів, тим краще для максималізму Фото з Instagram

Свято щодня

Одним із головних принципів максималізму в образі є принцип "більше – краще". Якщо ви ніколи не дотримувалися цього правила, то, швидше за все, не знаєте, з чого почати. Але це достатньо просто: уявіть, що вам треба зібратися на якесь свято і перше, про що ви, вірогідно, подумаєте, це оздоблений чимось одяг.

Кожен день - свято, якщо додати елементи максималізму в повсякденний лук Фото з Instagram

У деяких дизайнерських колекціях демонструвалися піджаки, сорочки звичайного крою, проте прикрашені фурнітурою ланцюжків, паєтками і перлами. Класичні силуети суконь мерехтіли бісером та камінцями. Навіть якщо ви й не хочете стрімголов поринати у максималізм, такий варіант легко впишеться в ваш гардероб.

Поєднання принтів

Ніщо так не кричить про максималістську моду як принти, особливо їх поєднання в одному образі. Колись це вважалося поганим смаком, проте знання правил дозволяє їх порушувати. Леопард, горошок, квіти. Подобається декілька? Добре, бо навіщо обирати один візерунок, коли можна одягнути декілька одразу.

Не бійтеся мішати принти і текстури Фото з Instagram

Модні будинки заохочують йти на ризик і поєднати непоєднувані принти. Проте, щоб не надто ризикувати і не переборщити, рекомендуємо все ж дотримуватися обмеженої кольорової палітри, оскільки це зробить всю концепцію змішування принтів більш доступною для сприйняття.

Більше блиску

Блискітки, паєтки і камінці одразу ж викликають асоціацію зі святом. Але навіщо зберігати найсвятковіші речі лише для особливих випадків? Тенденції моди 2025 надихають нас додати трохи блиску і сяйва в гардероб. Сукні і особливо спідниці з паєтками – цьогорічний тренд №1.

Багато сяйва не буває Фото з Instagram

Блискітки - це, зрештою, прожектор. В цьому одязі ви точно будете в центрі уваги. На перший погляд здається, що це не надто практично, проте спробуйте побачити блискучі речі під іншим кутом та інтегрувати у буденність. Наприклад, поєднати сяючу спідницю з бавовняною футболкою з лаконічним принтом. Про принти, ми, до речі, вже згадували.

Блискітки точно прикрасять сірі будні Фото з Instagram

Абсурд

Інфлюенсерка Жаклін у своєму блозі постійно демонструє, що мода може стати фізичним втіленням творчості. Вона кидає виклик традиційному одягу, одягаючи джемпери догори дриґом, прикріплюючи різноманітні аксесуари та нашаровуючи нескінченну кількість одягу.

Індивідуальність на піку популярності Фото з Instagram

Цей стиль часом здається громіздким, кидає виклик моді і потребує спеціальних швейних технік. Такий абсурд звісно не для всіх, проте це саме той апофеоз максималізму.

Прикраси

Прикраси – найгучніший прояв тренду максималізм. Великі дорогоцінні камені, складні форми та сміливі кольори домінують у цій тенденції. Особливо цікавими у 2025 році дизайни натхненні бароко та розкішшю. Багато шарів намиста, товсті браслети кафи, масивні золоті ланцюги – сміливо і яскраво.

Діставайте усі свої прикраси і сміливо нашаровуйте, створюючи цікаві поєднання Фото з Instagram

Максималістські прикраси – це декларація особистого стилю та прояву індивідуальності.

Складні силуети

Якщо вам не подобається багато блиску та шарів одягу, проте ви хочете інтегрувати максималізм у свій гардероб, то складні об’ємні силуети для вас. Це може бути звичайний сарафан, проте з громіздкими рукавами. Або ж класична сукня А-силуету, проте прикрашена подолом, рюшами або виконана з матеріалу плісе. Таким чином інтегрувати максималізм у своє життя простіше.

Цікаві і складні силуети - це про стиль максималізм Фото з Instagram

Також у добірці ТаблоID ви можете роздивитися, які саме максималістські прикраси будуть актуальними у 2025 році, і чим з моди 70-х можна надихнутися, аби цього року бути в тренді.