Олімпійки, бомбери, парки та афганські пальта: трендовий верхній одяг на весну 2025
З весною розквітає не тільки природа, а й настрій і бажання гарно одягатися. Скоро наступить той момент, коли ми зможемо попрощатися з пуховиками та купою шарів одягу.
Розповідаємо, який верхній одяг модний цієї весни 2025. Надихайтеся і плануйте покупки завчасно з добіркою від ТаблоID.
Олімпійки
Олімпійки – функціональна річ, бо, як правило, виготовляються з матеріалу стійкого до поривів вітру та дощу. От тому дизайнери і вирішили інтегрувати спортивні куртки в наше життя, причому доволі оригінально. Нам пропонують накидати олімпійки на вечірні сукні, поєднувати із взуттям на підборах та одягом в ніжній балетній стилістиці.
Парки
У 2024 році рокгурт Oasis заявив про своє возз'єднання, і вже зараз повертаються в моду парки. Якщо ви не знали, то вокаліст гурту Ліам Галлахер – амбасадор цього верхнього одягу.
Але якщо без жартів, то парки дійсно знову в тренді, а інтерпретації можуть здатися чудернацькими. Подіуми пропонують нам носити ці куртки-пальто з золотими прикрасами в стилі 80-х, жакардовими жакетами і вечірніми сукнями.
Бомбери "Авіатор"
Шкіряні куртки-бомбери були трендовими восени 2024, потім вони з’являлися у зимових і весняних колекціях. А в 2025-му модний світ звів своє обожнювання тренду на ці шкіряні жіночі куртки до абсолюту. Великий і мішкуватий бомбер - це цікавий елемент гардеробу, з яким можна "гратися" як завгодно.
Пальта з високим коміром
Якщо ви хочете перейти в режим "інкогніто", то цей варіант буде ідеальним для вашого весняного сезону. Моделі на подіумах буквально "зариваються" у високі коміри, тож що заважає і вам це зробити? Ще й будете в тренді.
Замша
Так, знову ця замша. Хоч вона зараз в топах трендів, але це вічна класика, котра ніколи не вийде з моди (якщо не набридне цьогоріч). З весною хочеться отримати довгоочікуване полегшення, тому краще ніж цей верхній жіночий одяг вам не знайти. Від курток, піджаків до довгих пальт – елегантний лук вам забезпечений.
Але важливо зазначити: краще не потрапляйте під дощ або носіть з собою парасольку.
Тренчі оверсайз
Тренч – незмінна класика базового гардеробу. У весняних колекціях дизайнери додали трохи простору цьому верхньому одягу для жінок. Незалежно від того, одягнете ви його з сукнею для офісу чи з джинсами вільного крою, завдяки такому оверсайз тренчу ви будете виглядати невимушено, проте довершено.
Денім
Денім був в центрі уваги в 2024 і не планує залишити цю позицію в 2025. Цей матеріал – поза часом, лише змінюються силуети, відтінки та ступені потертості.
А от як вам денім в якості верхнього одягу? І ми не про куртки чи сорочки, а про пальта. Це цікаво і додасть контрасту в повсякдення. Поєднувати можна з іншим денімом чи з якоюсь базою, типу білого верху і чорного низу.
Вайб Пенні Лейн
У фільмі "Майже знамениті" героїня Кейт Хадсон Пенні Лейн носила рок-н-рольне пальто, котре ще називають "афганським". Цей верхній одяг зазвичай оздоблений пухнастим матеріалом, типу овчини, на рукавах і вздовж країв пальто. На заміну буденним пальтам прямого крою такий варіант не залишить байдужим нікого.
Нагадаємо, що скоро День святого Валентина, тож час оновлювати манікюр, обирати цікаву зачіску та надихатися актуальними прикрасами.