Олімпійки, бомбери, парки та афганські пальта: трендовий верхній одяг на весну 2025

З весною розквітає не тільки природа, а й настрій і бажання гарно одягатися. Скоро наступить той момент, коли ми зможемо попрощатися з пуховиками та купою шарів одягу.

Розповідаємо, який верхній одяг модний цієї весни 2025. Надихайтеся і плануйте покупки завчасно з добіркою від ТаблоID.

Олімпійки

Олімпійки – функціональна річ, бо, як правило, виготовляються з матеріалу стійкого до поривів вітру та дощу. От тому дизайнери і вирішили інтегрувати спортивні куртки в наше життя, причому доволі оригінально. Нам пропонують накидати олімпійки на вечірні сукні, поєднувати із взуттям на підборах та одягом в ніжній балетній стилістиці.

Спортивний одяг вже давно став елементом повсякдення і стилю Фото з Instagram

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Парки

У 2024 році рокгурт Oasis заявив про своє возз'єднання, і вже зараз повертаються в моду парки. Якщо ви не знали, то вокаліст гурту Ліам Галлахер – амбасадор цього верхнього одягу.

Але якщо без жартів, то парки дійсно знову в тренді, а інтерпретації можуть здатися чудернацькими. Подіуми пропонують нам носити ці куртки-пальто з золотими прикрасами в стилі 80-х, жакардовими жакетами і вечірніми сукнями.

Не обов'язково якось незвичайно стилізувати парку, ви все одно будете в тренді Фото з Instagram

Бомбери "Авіатор"

Шкіряні куртки-бомбери були трендовими восени 2024, потім вони з’являлися у зимових і весняних колекціях. А в 2025-му модний світ звів своє обожнювання тренду на ці шкіряні жіночі куртки до абсолюту. Великий і мішкуватий бомбер - це цікавий елемент гардеробу, з яким можна "гратися" як завгодно.

Навіть у поєднанні з джинсами такий бомбер "робить" образ Фото з Instagram

Пальта з високим коміром

Якщо ви хочете перейти в режим "інкогніто", то цей варіант буде ідеальним для вашого весняного сезону. Моделі на подіумах буквально "зариваються" у високі коміри, тож що заважає і вам це зробити? Ще й будете в тренді.

Високий комір загалом дуже трендова історія цьогоріч Фото з Instagram

Замша

Так, знову ця замша. Хоч вона зараз в топах трендів, але це вічна класика, котра ніколи не вийде з моди (якщо не набридне цьогоріч). З весною хочеться отримати довгоочікуване полегшення, тому краще ніж цей верхній жіночий одяг вам не знайти. Від курток, піджаків до довгих пальт – елегантний лук вам забезпечений.

Замша ще не скоро нас покине Фото з Instagram

Але важливо зазначити: краще не потрапляйте під дощ або носіть з собою парасольку.

Тренчі оверсайз

Тренч – незмінна класика базового гардеробу. У весняних колекціях дизайнери додали трохи простору цьому верхньому одягу для жінок. Незалежно від того, одягнете ви його з сукнею для офісу чи з джинсами вільного крою, завдяки такому оверсайз тренчу ви будете виглядати невимушено, проте довершено.

З оверсайз тренчем вам гарантований невимушений і комфортний образ Фото з Instagram

Денім

Денім був в центрі уваги в 2024 і не планує залишити цю позицію в 2025. Цей матеріал – поза часом, лише змінюються силуети, відтінки та ступені потертості.

А от як вам денім в якості верхнього одягу? І ми не про куртки чи сорочки, а про пальта. Це цікаво і додасть контрасту в повсякдення. Поєднувати можна з іншим денімом чи з якоюсь базою, типу білого верху і чорного низу.

Пальто з деніму - це незвично Фото з Instagram

Вайб Пенні Лейн

У фільмі "Майже знамениті" героїня Кейт Хадсон Пенні Лейн носила рок-н-рольне пальто, котре ще називають "афганським". Цей верхній одяг зазвичай оздоблений пухнастим матеріалом, типу овчини, на рукавах і вздовж країв пальто. На заміну буденним пальтам прямого крою такий варіант не залишить байдужим нікого.

Афганське пальто соковитого кольору - ще один варіант розбавити буденний образ Фото з Instagram

Нагадаємо, що скоро День святого Валентина, тож час оновлювати манікюр, обирати цікаву зачіску та надихатися актуальними прикрасами.