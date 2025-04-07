"З коханими": Кацурін замилував фото з бабусею та сином і донькою в обіймах "кіси" Дорофєєвої
7 квітня, 18:00
Ресторатор та блогер Міша Кацурін наробив фото в оточенні близьких людей.
На селфі Кацурін показався зі своїми дітьми, сином Іваном і донькою Сашею, бабусею та коханою, співачкою Надею Дорофєєвою.
Нагадаємо, у березні 2022-го Кацурін і його ексдружина (та мама двох дітей) Даша Кацуріна оголосили про розлучення після 7 років шлюбу. Вже за рік Кацурін і Дорофєєва зіграли весілля. У цей час Даша Кацуріна вступила у стосунки з ексчоловіком Наді, співаком Володимиром Дантесом.
Попри розлучення діти Міші і Даші перебувають у чудових стосунках і з новою дружиною тата, і з новим бойфрендом мами.
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