"З коханими": Кацурін замилував фото з бабусею та сином і донькою в обіймах "кіси" Дорофєєвої

Ресторатор та блогер Міша Кацурін наробив фото в оточенні близьких людей.

На селфі Кацурін показався зі своїми дітьми, сином Іваном і донькою Сашею, бабусею та коханою, співачкою Надею Дорофєєвою.

Родина возз'єдналася за спільним сніданком



Тепер всі знатимуть, як Міша називає свою дружину

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Нагадаємо, у березні 2022-го Кацурін і його ексдружина (та мама двох дітей) Даша Кацуріна оголосили про розлучення після 7 років шлюбу. Вже за рік Кацурін і Дорофєєва зіграли весілля. У цей час Даша Кацуріна вступила у стосунки з ексчоловіком Наді, співаком Володимиром Дантесом.

Попри розлучення діти Міші і Даші перебувають у чудових стосунках і з новою дружиною тата, і з новим бойфрендом мами.