Онука Ротару у рожевому спортлуці позаймалася кардіо в залі. Фото
Онука співачки Софії Ротару, Софія Євдокименко, яка обожнює багато подорожувати, поділилася кадрами зі спортзалу.
В Instagram 24-річна дівчина поділилася моментами зі свого кардіо тренування, для якого вдягнула стильний рожевий комплект, що складався з топу і шортиків.
Не так давно Євдокименко знялася в золотистому топі біля моря та у грайливому міні прогулялася Парижем. А в ніжній блакитній сукні вона ефектно позувала в Японії.
Нагадаємо, торік Софія почала зустрічатися зі спадкоємцем однієї з найбагатших родин США, Максом Лернером.
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