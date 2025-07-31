Онука Ротару у рожевому спортлуці позаймалася кардіо в залі. Фото

Онука співачки Софії Ротару, Софія Євдокименко, яка обожнює багато подорожувати, поділилася кадрами зі спортзалу.

В Instagram 24-річна дівчина поділилася моментами зі свого кардіо тренування, для якого вдягнула стильний рожевий комплект, що складався з топу і шортиків.

Соня похвалилася тренованим тілом Кадр з instagram

Онука зірки нагадує, що важливо пити достатню кількість води

Євдокименко позаймалася на біговій доріжці

Дівчина зазнімкувала свій плаский живіт

Онука знаменитості любить хизуватися своїм струнким тілом у сексі образах

Не так давно Євдокименко знялася в золотистому топі біля моря та у грайливому міні прогулялася Парижем. А в ніжній блакитній сукні вона ефектно позувала в Японії.

Нагадаємо, торік Софія почала зустрічатися зі спадкоємцем однієї з найбагатших родин США, Максом Лернером.