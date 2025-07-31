Онука Ротару у рожевому спортлуці позаймалася кардіо в залі. Фото

Карина Тімкова - 31 липня, 16:40

Онука співачки Софії Ротару, Софія Євдокименко, яка обожнює багато подорожувати, поділилася кадрами зі спортзалу.

В Instagram 24-річна дівчина поділилася моментами зі свого кардіо тренування, для якого вдягнула стильний рожевий комплект, що складався з топу і шортиків.

Онука Ротару у топі й шортах зазнімкувала струнке тіло в залі

Соня похвалилася тренованим тілом

Кадр з instagram
Онука Ротару у топі зазнімкувала декольте і плаский живіт

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Онука Ротару у шортиках посвітила тонкою талією в залі

Євдокименко позаймалася на біговій доріжці

Онука Ротару похвалилася пласким животом на біговій доріжці

Дівчина зазнімкувала свій плаский живіт

Онука Ротару у шортах й топі зазнімкувала струнке тіло в залі

Онука знаменитості любить хизуватися своїм струнким тілом у сексі образах

Не так давно Євдокименко знялася в золотистому топі біля моря та у грайливому міні прогулялася Парижем. А в ніжній блакитній сукні вона ефектно позувала в Японії.

Нагадаємо, торік Софія почала зустрічатися зі спадкоємцем однієї з найбагатших родин США, Максом Лернером.

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