"Нічого не помічаєте?": Заріцька у мушлі прикрила оголені форми простирадлом та заінтригувала фанів. Відео

Фото з Instgaram Олександри Заріцької

Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька, яка нещодавно показала звабливу фотосесію у плетеній сукні, поділилася новим пікантним контентом та заінтригувала своїх фанів.

Відео Заріцька опублікувала у своєму Instagram.

На кадрах співачка прикриває оголене тіло лише простирадлом та сидить у великій мушлі. Втім увагу шанувальників Kazka привернув підпис під відео.

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"Нічого не помічаєте на цьому відео?" - написала вона.

Заріцька показала неймовірно естетичні кадри

Це змусило підписників співачки дуже уважно розглядати ролик і вони помітили тоненьку золоту обручку на її безіменному пальці правої руки, тож вони припустили, що Олександра таємно одружилася зі своїм коханим, музикантом Павлом Тараненком.

"Помічаю. Обручка", "Заміж вийшла", - пишуть коментатори, втім на них співачка не відповіла.

Ми теж помітили обручку... Доведеться чекати, поки Заріцька зізнається сама, що ж фани мали побачити, а поки, залишається тільки думати-гадати

Однак, були і ті, хто припустив, що Заріцька вагітна.

"Подумала фотосет вагітної". На цей коментар співачка дала відповідь: "Хто знає".

Нагадаємо, Олександра Заріцька та Павло Тараненко заручилися у травні 2023-го року.

Як відомо, співачка розповідала, яким бачить своє весілля та коли його планує.