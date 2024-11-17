"Нічого не помічаєте?": Заріцька у мушлі прикрила оголені форми простирадлом та заінтригувала фанів. Відео
Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька, яка нещодавно показала звабливу фотосесію у плетеній сукні, поділилася новим пікантним контентом та заінтригувала своїх фанів.
Відео Заріцька опублікувала у своєму Instagram.
На кадрах співачка прикриває оголене тіло лише простирадлом та сидить у великій мушлі. Втім увагу шанувальників Kazka привернув підпис під відео.
"Нічого не помічаєте на цьому відео?" - написала вона.
Це змусило підписників співачки дуже уважно розглядати ролик і вони помітили тоненьку золоту обручку на її безіменному пальці правої руки, тож вони припустили, що Олександра таємно одружилася зі своїм коханим, музикантом Павлом Тараненком.
"Помічаю. Обручка", "Заміж вийшла", - пишуть коментатори, втім на них співачка не відповіла.
Однак, були і ті, хто припустив, що Заріцька вагітна.
"Подумала фотосет вагітної". На цей коментар співачка дала відповідь: "Хто знає".
Нагадаємо, Олександра Заріцька та Павло Тараненко заручилися у травні 2023-го року.
Як відомо, співачка розповідала, яким бачить своє весілля та коли його планує.