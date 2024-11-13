Заріцька у боді та червоному макраме вигнула спокусливі форми для палких фото
Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька продовжує вражати своїм виглядом, над яким вона ретельно працює як у спортзалі, так і в салонах краси.
В арсеналі Саші побільшало чуттєвих фотосесій з акцентом на її апетитне тіло. І ось знову вона поділилася палкими кадрами у Instagram, для яких позує в боді та червоній плетеній сукні українського бренду.
"Це пожежа", - пишуть у коментарях підписника.
Як відомо, Зарцібка заручена з музикантом Павло Тараненком. Але пара відклала весілля, бо через війну вважає його не на часі.
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