Заріцька в купальнику повигиналася у термальних водах Ісландії

Фронтвумен гурту Kazka Олександра Заріцька закарбувала в Instagram свою красиву поїздку в Ісландію.

На фото 32-річна виконавиця в купальнику попозувала у Блакитній лагуні.

"Вже в потязі додому берусь за основну частину фото, бо в Ісландії і правда немає бажання брати телефон до рук, тільки для використання камери, це особлива країна, але вона не для всіх. Пишіть, обовʼязково в коментах відповім на всі запитання", - звернулася Заріцька до підписників.

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До речі, температура води у джерелі дорівнює приблизно 38–40 градусів, але Олександра своїм виглядом, ймовірно, трохи підвищила її

Уявіть, тепла вода, красивий захід сонця, Ісландія...

Цікаво, коли Олександра вже прикрасить обкладинку Playboy?

Як відомо, останнім часом в Instagram Олександри більшає фото в купальнику. Кілька тижнів тому, наприклад, вона хвалилася стегнами на сапбордінгу, а ще раніше знялася в боді у новому кліпі.