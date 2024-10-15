Заріцька в купальнику повигиналася у термальних водах Ісландії

Марія Мельник 15 жовтня, 10:45
Заріцька в купальнику в Ісландії
фото з Instagram

Фронтвумен гурту Kazka Олександра Заріцька закарбувала в Instagram свою красиву поїздку в Ісландію.

На фото 32-річна виконавиця в купальнику попозувала у Блакитній лагуні.

"Вже в потязі додому берусь за основну частину фото, бо в Ісландії і правда немає бажання брати телефон до рук, тільки для використання камери, це особлива країна, але вона не для всіх. Пишіть, обовʼязково в коментах відповім на всі запитання", - звернулася Заріцька до підписників.


Заріцька у ліфчику

До речі, температура води у джерелі дорівнює приблизно 38–40 градусів, але Олександра своїм виглядом, ймовірно, трохи підвищила її

Kazka у термальних водах

Уявіть, тепла вода, красивий захід сонця, Ісландія...

Саша Заріцька в купальнику
Цікаво, коли Олександра вже прикрасить обкладинку Playboy?

Як відомо, останнім часом в Instagram Олександри більшає фото в купальнику. Кілька тижнів тому, наприклад, вона хвалилася стегнами на сапбордінгу, а ще раніше знялася в боді у новому кліпі.

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