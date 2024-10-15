Заріцька в купальнику повигиналася у термальних водах Ісландії
Фронтвумен гурту Kazka Олександра Заріцька закарбувала в Instagram свою красиву поїздку в Ісландію.
На фото 32-річна виконавиця в купальнику попозувала у Блакитній лагуні.
"Вже в потязі додому берусь за основну частину фото, бо в Ісландії і правда немає бажання брати телефон до рук, тільки для використання камери, це особлива країна, але вона не для всіх. Пишіть, обовʼязково в коментах відповім на всі запитання", - звернулася Заріцька до підписників.
Як відомо, останнім часом в Instagram Олександри більшає фото в купальнику. Кілька тижнів тому, наприклад, вона хвалилася стегнами на сапбордінгу, а ще раніше знялася в боді у новому кліпі.
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