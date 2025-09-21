Вітвіцька у Житомирі наробила милих фото зі своїми улюбленими чоловіками

Фото з Instagram Соломії Вітвіцької

Телеведуча Соломія Вітвіцька разом зі своїм коханим-військовослужбовцем Олексієм Ситайлом гайнули на вікенд до Житомира. Компанію закоханим склав тато ведучої В'ячеслав.

Світлинами з прогулянки Соломія поділилася у своєму Instagram.

"Прогулянка Житомиром з улюбленими чоловіками: нареченим і татом. Ще й пощастило потрапити на книжковий форум", - написала Вітвіцька.

Ведуча з коханим та батьком заселфилися на прогулянці

Улюблені чоловіки ведучої радо позували для фото з Соломією

Як думаєте, схожа Вітвіцька на свого тата?

