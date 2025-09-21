Вітвіцька у Житомирі наробила милих фото зі своїми улюбленими чоловіками
Телеведуча Соломія Вітвіцька разом зі своїм коханим-військовослужбовцем Олексієм Ситайлом гайнули на вікенд до Житомира. Компанію закоханим склав тато ведучої В'ячеслав.
Світлинами з прогулянки Соломія поділилася у своєму Instagram.
"Прогулянка Житомиром з улюбленими чоловіками: нареченим і татом. Ще й пощастило потрапити на книжковий форум", - написала Вітвіцька.
