"Зовсім не впізнати": Вітвіцька показала, як виглядала 20 років тому. Фото

Соломія Вітвіцька показала себе у 25 років і пояснила, чому час "працює на нас" Фото instagram

Телеведуча Соломія Вітвіцька здивувала шанувальників своїм виглядом близько 20 років тому. В Instagram вона порівняла дві свої фотографії, зроблені у різний час в Києві.

"Ось дві київські світлини: одна зроблена на Майдані Незалежності, інша на Контрактовій площі. Між ними… не скажу скільки, але, можливо, два десятиліття. І знаєте, що цікаво?

Хтось пише, що виглядаю краще, ніж тоді, а хтось що мене зовсім не впізнати, а ще цікаво, що тоді знаходила в собі купу недоліків, а нині бачу, що була такою стрункою і милою. Мабуть, час таки іноді працює на нас", — написала 45-річна ведуча.

А ви б впізнали зірку? Фото instagram

Нагадаємо, Вітвіцька час від часу показується у спортзалі на тренуваннях та влаштовує собі елегантні фотосесії. Також знаменитість не соромиться з'явитися без макіяжу.

Як відомо, нині Соломія заручена з військовослужбовцем, капітаном ЗСУ Олексієм Ситайлом. Разом з коханим ведуча показується на милих фото і романтичних подорожах.