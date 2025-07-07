"Хто ще заслужив?": Вітвіцька відповіла на хейт нареченого через відпочинок в Буковелі та зізналася, чи був він одружений на початку їхнього роману

Телеведуча Соломія Вітвіцька дала відверте інтерв'ю, в якому розповіла про стосунки зі своїм нареченим, військовослужбовцем, капітаном ЗСУ Олексієм Ситайлом та відреагувала на хейт в його бік.

У розмові з Аліною Доротюк 45-річна знаменитість зізналася, що вони були знайомі через спільних друзів, але майже не спілкувалися. До речі, ініціатором їхнього роману був саме Олексій, який на той момент ще не фіналізував розлучення з попередньою дружиною:

"Починається повномасштабне вторгнення… він звернувся до мене, як до волонтерки. Я почала передавати допомогу, ми почали спілкуватися. Насправді Олексій зробив перший крок".

Зірка відреагувала на запитання про вплив своєї публічності на особисті взаємини: "Це моє життя, я нікуди від цього не дінуся. Несу цей хрест, скажімо так" Кадр з youtube/alina_dorotiuk

"Взагалі Олексій (на початку стосунків) був в процесі розлучення. Це рішення ухвалила його колишня дружина ще до повномасштабного вторгнення. Ми з нею теж бачилися якось, але не спілкувалися", — пояснила вона.

Ведуча поцікавилась у Соломії її ставленням на критику через те, що її коханий нібито часто їздить на відпочинок, порівнюючи з іншими військовими:

"Олексія теж не відпускають за кордон, бо він ще суддя діючий. Олексій пройшов свій шлях від солдата до капітана по всіх гарячих точках, минулого року він перевівся в Київ… У нього законні відпустки, які бралися офіційно. Які претензії, я взагалі не можу уявити. Звичайно, коли я публічна людина, це може бути раз чи двічі на рік, але може здаватись і виглядати набагато частіше.

Я навіть не поїхала за кордон, ми відпочивали в Україні. Там теж відпочивають військові. Це теж український бізнес, який платить податки… Я розумію, що це може бути тригерно, але більшість людей можуть отримати і позитивні емоції… Олексій отримав три контузії. Хто ще заслужив відпочивати в Буковелі, як не військовий чоловік, який пройшов Бахмут і Курахове?".

Вітвіцька сказала, що у Ситайла є двоє діток від попереднього шлюбу, з якими вона знайома. Але вона не хоче обговорювати їх публічно, бо це "не її простір" Фото instagram

Згадала знаменитість і романтичну пропозицію руки та серця у Буковелі, яку зовсім не передбачала:

"Це було взагалі неочікувано і несподівано. Олексій дуже любить сюрпризи, він кілька місяців їздив з каблучкою і шукав гарний привід зробити пропозицію. Він домовився з друзями, це було схоже на спецоперацію. Подруга запросила мене на каву, а в цей час вони обговорювали деталі. Інша подруга роздрукувала записочки для глядачів. Остання була для мене з надписом: "Ти сьогодні отримаєш цікавий досвід". Я думала, що він мені просто квіти вручить до Дня закоханих, у мене не було жодних підозр. Я б вбралася красивіше, як би знала, що буде пропозиція".

Зірка відповіла на запитання щодо покупки своєї двокімнатної квартири. Як виявилося, вона зі своїм колишнім чоловіком Владом Кочатковим продали дві спільні квартири і поділили гроші навпіл. А нова покупка ніяк не пов'язана з її фондом для відбудови лікарні Охматдит: "Я, як жінка, яка працює, я маю право, напевно, на дім. Я так вважаю. Відповідно, ця квартира зароблена абсолютно моїм ресурсом, частково гроші також позичені, але це мої кошти"

Стосовно майбутнього весілля знаменитість відповіла неоднозначно. Вона запевнила, що пара закохана і щаслива разом, а це є найголовнішим:

"Ми кохаємо один одного. Це на сьогодні наша сила, наша буденність і життя. А далі вже як буде. Я весілля сприймаю, як дуже життєствердну історію. Для мене це завжди дуже надихаюче. Я люблю, коли розповідають про весілля військових, народження їхніх дітей. Я вважаю, це речі, які показують, що життя триває".

Закохані були разом рік перед заручинами Фото instagram

Нещодавно Соломія святкувала день народження, з яким Олексій її ніжно привітав. Також вона детально розповідала про їхнє знайомство та показувала їхні розваги на відпочинку. А ще ведуча згадувала, як їздила до коханого на фронт з волонтерськими місцями.