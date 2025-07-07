"Хто ще заслужив?": Вітвіцька відповіла на хейт нареченого через відпочинок в Буковелі та зізналася, чи був він одружений на початку їхнього роману

Карина Тімкова - 7 липня, 15:00

Телеведуча Соломія Вітвіцька дала відверте інтерв'ю, в якому розповіла про стосунки зі своїм нареченим, військовослужбовцем, капітаном ЗСУ Олексієм Ситайлом та відреагувала на хейт в його бік.

У розмові з Аліною Доротюк 45-річна знаменитість зізналася, що вони були знайомі через спільних друзів, але майже не спілкувалися. До речі, ініціатором їхнього роману був саме Олексій, який на той момент ще не фіналізував розлучення з попередньою дружиною:

"Починається повномасштабне вторгнення… він звернувся до мене, як до волонтерки. Я почала передавати допомогу, ми почали спілкуватися. Насправді Олексій зробив перший крок".

Соломія Вітвіцька розповіла про стосунки з коханим, коли він був ще одруженим

Зірка відреагувала на запитання про вплив своєї публічності на особисті взаємини: "Це моє життя, я нікуди від цього не дінуся. Несу цей хрест, скажімо так"

Кадр з youtube/alina_dorotiuk

"Взагалі Олексій (на початку стосунків) був в процесі розлучення. Це рішення ухвалила його колишня дружина ще до повномасштабного вторгнення. Ми з нею теж бачилися якось, але не спілкувалися", — пояснила вона.

Ведуча поцікавилась у Соломії її ставленням на критику через те, що її коханий нібито часто їздить на відпочинок, порівнюючи з іншими військовими:

"Олексія теж не відпускають за кордон, бо він ще суддя діючий. Олексій пройшов свій шлях від солдата до капітана по всіх гарячих точках, минулого року він перевівся в Київ… У нього законні відпустки, які бралися офіційно. Які претензії, я взагалі не можу уявити. Звичайно, коли я публічна людина, це може бути раз чи двічі на рік, але може здаватись і виглядати набагато частіше.

Я навіть не поїхала за кордон, ми відпочивали в Україні. Там теж відпочивають військові. Це теж український бізнес, який платить податки… Я розумію, що це може бути тригерно, але більшість людей можуть отримати і позитивні емоції… Олексій отримав три контузії. Хто ще заслужив відпочивати в Буковелі, як не військовий чоловік, який пройшов Бахмут і Курахове?".

Соломія Вітвіцька відреагувала на хейт свого нареченого-військового через його відпустки

Вітвіцька сказала, що у Ситайла є двоє діток від попереднього шлюбу, з якими вона знайома. Але вона не хоче обговорювати їх публічно, бо це "не її простір"

Фото instagram

Згадала знаменитість і романтичну пропозицію руки та серця у Буковелі, яку зовсім не передбачала:

"Це було взагалі неочікувано і несподівано. Олексій дуже любить сюрпризи, він кілька місяців їздив з каблучкою і шукав гарний привід зробити пропозицію. Він домовився з друзями, це було схоже на спецоперацію. Подруга запросила мене на каву, а в цей час вони обговорювали деталі. Інша подруга роздрукувала записочки для глядачів. Остання була для мене з надписом: "Ти сьогодні отримаєш цікавий досвід". Я думала, що він мені просто квіти вручить до Дня закоханих, у мене не було жодних підозр. Я б вбралася красивіше, як би знала, що буде пропозиція".

Соломія Вітвіцька відповіла, за які кошти купила двокімнатну квартиру

Зірка відповіла на запитання щодо покупки своєї двокімнатної квартири. Як виявилося, вона зі своїм колишнім чоловіком Владом Кочатковим продали дві спільні квартири і поділили гроші навпіл. А нова покупка ніяк не пов'язана з її фондом для відбудови лікарні Охматдит:

"Я, як жінка, яка працює, я маю право, напевно, на дім. Я так вважаю. Відповідно, ця квартира зароблена абсолютно моїм ресурсом, частково гроші також позичені, але це мої кошти"

Стосовно майбутнього весілля знаменитість відповіла неоднозначно. Вона запевнила, що пара закохана і щаслива разом, а це є найголовнішим:

"Ми кохаємо один одного. Це на сьогодні наша сила, наша буденність і життя. А далі вже як буде. Я весілля сприймаю, як дуже життєствердну історію. Для мене це завжди дуже надихаюче. Я люблю, коли розповідають про весілля військових, народження їхніх дітей. Я вважаю, це речі, які показують, що життя триває".

Соломія Вітвіцька розповіла про заручини і майбутнє весілля

Закохані були разом рік перед заручинами

Фото instagram

Нещодавно Соломія святкувала день народження, з яким Олексій її ніжно привітав. Також вона детально розповідала про їхнє знайомство та показувала їхні розваги на відпочинку. А ще ведуча згадувала, як їздила до коханого на фронт з волонтерськими місцями.

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