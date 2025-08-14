Вітвіцька розповіла, чи хоче дітей та якою бачить себе через 10 років
Телеведуча Соломія Вітвіцька, яка у травні відсвяткувала свій 45-ий день народження, розказала, якою бачить себе через 10 років та чи бажає, щоби в неї з'явилися діти. Іще зірка розсекретила, як ставиться до уколів краси та пластичних операцій.
Соломія відповіла на запитання підписників у Insta-сторіс.
"За 10 років я бачу себе так само активною, допитливою і корисною для людей, але з новим досвідом і ще більшою внутрішньою свободою. Я уявляю себе самодостатньою жінкою, яка реалізувала кілька важливих проєктів, допомогла відбудувати країну після війни, підтримала сотні людей і водночас вміє насолоджуватися життям, а не лише бігти вперед. Хочу залишитися в професії, яка надихає, і в команді, яка змінює світ навколо на краще", - поділилася Вітвіцька.
Телеведуча буде дуже рада, якщо через десять років вона матиме статус мами.
"Для мене щастя - це кохання і любов рідних людей, улюблена справа та внутрішня гармонія. У мене є 9 похресників, яких я дуже люблю. Якщо ж в моєму житті з'являться діти - це буде ще одним великим подарунком долі", - зазналася вона.
Зі слів Соломії, в плані зовнішності вона наразі вибирає природнє дорослішання, довіряючи догляд за своїм личком косметологу. Але й до уколів та пластики ставиться нейтрально.
"Так, колола ботокс у міжбровку. Востаннє уже роки півтора тому. До пластичної хірургії ставлюся нейтрально: вважаю, що кожен має право робити те, що допомагає йому почуватися впевнено та щасливо", - пояснила вона.
Нагадаємо, в лютому Вітвіцька заручилася зі своїм коханим Олексієм Ситайлом. У чоловіка є діти від попереднього шлюбу.
Як відомо, один із дев'яти похресників Вітвіцької - 6-річний син співачки Світлани Тарабарової, Іван. Зірки дуже дружать і часто проводять час разом.
