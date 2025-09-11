Вітвіцька в теракотовій сукні з воланами наробила фото в сонячному Львові
Телеведуча Соломія Вітвіцька днями завітала до Львова, щоби взяти участь у відкритті відремонтованого відділення орфанних захворювань у центрі дитячої медицини.
Принагідно зірка наробила атмосферних кадрів на вуличках улюбленого міста та поділилася ними в Instagram.
45-річна Соломія, яку можна назвати амбасадоркою лаконічних, проте ефектних суконь, цього разу була вбрана в легку теракотову - з рукавами "ліхтариками", романтичними рюшами та воланами. Талію телеведуча підкреслила плетеним шкіряним паском.
Нагадаємо, Вітвіцька заручена з військовим Олексієм Ситайлом. Зірка розказувала, як вони познайомилися і чи хоче вона мати дітей.
