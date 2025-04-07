"Несподівано і так казково": Вітвіцька з нареченим пораділа квітневому снігу в Карпатах

Телеведуча Соломія Вітвіцька та її наречений, захисник України Олексій Ситайло гайнули до Буковелю покататися на лижах. Погода виявилася на боці пари і снігу цілком вистачило.

"7 квітня 2025 року. Закриваємо сезон - несподівано і так казково! Бо снігу насипало більше, ніж за увесь сезон", - пораділа 44-річна Соломія, опублікувавши у Instagram добірку фото й відео з коханим.

Соломія закриває лижний сезон у Карпатах

Нагадаємо, Олексій освідчився телезірці в День закоханих, влаштувавши для неї справжнє шоу. Як відомо, для Вітвіцької це буде другий шлюб. Свого часу Соломія говорила про те, чи відчуває вона тиск через те, що поки не має дітей.