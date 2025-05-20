"Не одразу зрозуміла, хто саме мені пише": Вітвіцька розказала, як познайомилася з нареченим-військовим
Телеведуча Соломія Вітвіцька, яка у лютому заручилася з захисником України Олексою Ситайлом, розказала, що знайомі вони були задовго до того, як між ними проскочила іскра.
44-річна зірка пригадала початок їхньої історії, відповівши на запитання в Insta-сторіс.
"Ми бачилися двічі, можливо, тричі на днях народження наших спільних друзів ще до повномасштабного вторгнення. Але не спілкувалися зовсім", - поділилася Соломія.
Коли ж після початку повномасштабного вторгнення Олекса вступив до лав ЗСУ, він звернувся до телеведучої як до волонтерки.
"Я тоді не одразу зрозуміла, хто саме мені пише, бо зверталися багато військових, а Олексу і не пам'ятала - думаю, кілька років точно не бачилися", - зізналася Вітвіцька.
"Я допомагала закрити потреби підрозділу. І досить довго це було лише дружнє спілкування...", - зазначила вона.
Нагадаємо, Вітвіцька офіційно повідомила про свої стосунки з Ситайлом на початку 2024-го року. Телезірка розповідала, як переживає розлуку з коханим, поки той на фронті.
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