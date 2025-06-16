"Неможливо не пишатися": наречений Вітвіцької привітав її з 44-річчям, а вона у білій сукні попозувала на балконі. Фото

Телеведуча Соломія Вітвіцька 16 червня святкує свій день народження. Їй виповнилося 44 роки.

З цієї нагоди знаменитість привітав її наречений, військовослужбовець, капітан ЗСУ Олексій Ситайло. У своєму Instagram він опублікував миле фото з обраницею та ніжно до неї звернувся.

"Сьогодні твоє свято, моя кохана. Я захоплююся тобою, твоєю силою, мудрістю, добротою і тим, як ти вмієш дарувати тепло іншим. Ти — приклад натхнення і людина, якою неможливо не пишатися. Дякую за кожен день поруч, за любов і підтримку. Нехай здійснюються твої мрії, а все хороше тільки примножується. Кохаю тебе безмежно", — написав Олексій.

Ситайло показав ще один кадр з нещодавньої фотосесії та інтерв'ю пари, в якому вони розповіли історію свого кохання Фото Тетяни Бундзило для Viva!

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Сама іменинниця у блозі поділилася новою зйомкою на балконі. Соломія усміхнено позувала у білій максісукні з ремінцем.

"Я вірю. У кохання — справжнє, трошки шалене, але тепле та взаємне. В нас, українців, які тримають одне одного навіть тоді, коли самі ледь стоять. У нашу країну: незламну, вистраждану, але сильну, як і її люди. Особливо вірю, в тих, хто щодня на передовій. Саме завдяки Вам я можу зустрічати свій новий рік і дожити до цього дня народження у вільній країні", — зазначила вона у дописі.

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"Цей мій рік був дуже різний. Світло й темрява чергувалися як у старих кінохроніках. Було багато любові, підтримки, великих справ. Було й багато того, про що не хочеться згадувати, але забути теж не можна. Окрема подяка хейтерам. Переказуючи побрехеньки та пишучи маніпулятивні коментарі вони лише загартували мою нервову систему. Але правда — вона тиха. Вона не потребує шоу. І вона завжди веде перед. Я не ідеальна. Але щира. Я не завжди сильна. Але завжди справжня", — додала Вітвіцька

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Нагадаємо, про роман пари стало відомо у лютому 2024-го. Після чого закохані почали частенько показуватися разом та їздити на романтичний відпочинок. А вже через рік Вітвіцька отримала пропозицію руки і серця. Також Соломія показувала, як їздила до Олексія на Донеччину, бо сильно сумувала.

Не так давно знаменитість ділилася своєю думкою щодо формату вільних стосунків та розповідала, як їй дається розлука з майбутнім чоловіком, коли той на фронті.