Без мейку і зачіски VS "Голлівуд, я готова": Вітвіцька вразила ефектним перетворенням. Відео

Марія Ткаченко - 9 червня, 18:00

Телеведуча Соломія Вітвіцька показала, яке перевтілення відбулося з нею в салоні красі. У Instagram 44-річна зірка показала відео, де постала без макіяжу та зачіски, а згодом - уже при повному параді.

"До: "Мені просто кінчики підрівняти". Після: "Ну що, Голлівуд, я готова?"", - підписала Соломія.

Соломія Вітвіцька без макіяжу

Соломія показала себе до наведення марафету

"Коли йдеш на легке оновлення, а виходиш — і хочеться змінити життя, ім'я і записати подкаст про своє нове відображення в дзеркалі", - пожартувала вона, назвавши майстрів, які її чепурили, чарівниками.

Соломія Вітвіцька в інстаграм

А так хоч у Голлівуд

Нагадаємо, Вітвіцька регулярно показує своїм шанувальникам, як працює над фігурою в спортзалі.

Як відомо, телеведуча заручена з військовослужбовцем Олексієм Ситайлом. Нещодавно пара дала спільне інтерв'ю, де розповіла про те, як почалися стосунки

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