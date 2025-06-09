Без мейку і зачіски VS "Голлівуд, я готова": Вітвіцька вразила ефектним перетворенням. Відео
Телеведуча Соломія Вітвіцька показала, яке перевтілення відбулося з нею в салоні красі. У Instagram 44-річна зірка показала відео, де постала без макіяжу та зачіски, а згодом - уже при повному параді.
"До: "Мені просто кінчики підрівняти". Після: "Ну що, Голлівуд, я готова?"", - підписала Соломія.
"Коли йдеш на легке оновлення, а виходиш — і хочеться змінити життя, ім'я і записати подкаст про своє нове відображення в дзеркалі", - пожартувала вона, назвавши майстрів, які її чепурили, чарівниками.
Нагадаємо, Вітвіцька регулярно показує своїм шанувальникам, як працює над фігурою в спортзалі.
Як відомо, телеведуча заручена з військовослужбовцем Олексієм Ситайлом. Нещодавно пара дала спільне інтерв'ю, де розповіла про те, як почалися стосунки.
"Коли живеш від дзвінка до дзвінка": Вітвіцька зізналася, як переживає розлуку з коханим, поки він на фронті
"Така як є": Вітвіцька без фільтрів показалася на тлі Київського моря
"Не здаюся і вам раджу": Вітвіцька з драматичним мейком замислилася про сміливість та впертість
Вітвіцька у декольтованій силуетній сукні закликала виходити з зони комфорту. Фото