"Кохання - це зброя світла": Вітвіцька з нареченим поділилися історією своїх стосунків та романтично прогулялися Києвом

Телеведуча Соломія Вітвіцька та її наречений, військовослужбовець, капітан ЗСУ Олексій Ситайло дали інтерв'ю та попозували для першої спільної фотосесії. Закохану пару зазнімкували під час романтичної прогулянки Києвом.

Соломія та Олекса розказали Viva! про свої стосунки, заручини та плани стосовно весілля.

Як уже ділилася Соломія, вони з Олексієм були давно знайомі, але коли через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення їй написав військовий із позивним "Капітошка" і попросив допомоги для його підрозділу, вона спершу не збагнула, хто це.

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Соломія та Олексій разом прикрасили обкладинку глянцю

"Скоординувала його з волонтерами, сама допомогла - передала тепловізійні приціли, бронежилети, ще дещо. Саме так і почалося наше спілкування. Говорили довго, вже й не пригадаю, на які теми, але ці розмови нас обох тоді трохи відволікали від реалій війни", - пригадала 44-річна зірка.

"Потім Олекса поїхав на схід, служив на Бахмутському напрямку. А я також часто їздила туди з волонтерськими місіями - Слов'янськ, Краматорськ. Тож і там зустрічались. Нам було цікаво одне з одним - пам'ятаю, ми ніби на одній хвилі були", - додала вона.

Наречені поєднали романтичну прогулянку столицею та фотосесію

Для Ситайла ж у нових обставинах Вітвіцька розкрилася по-новому.

"Я зрозумів: вона має дивовижну здатність бути помітною без жодного пафосу. В її погляді - спокій, впевненість і внутрішня сила. Це не ті речі, які можна зіграти чи вивчити - вони або є, або їх немає. За зовнішньою стриманістю - глибока емоційність, велике серце й неймовірна стійкість", - зазначив чоловік

"Соломія - не просто журналістка, телеведуча чи публічна особа. Вона - той рідкісний тип людей, які не бояться брати на себе відповідальність, бути поруч у найважчі моменти й залишатися світлом, навіть коли навколо темрява. І саме це в ній найбільше зачепило", - пояснив Олекса.

Соломію вразило, зокрема, те, що "Капітошка", який мав бронь по роботі, адже є головою Середино-Будського районного суду Сумської області,та по здоров’ю був знятий з усіх обліків, свідомо пішов до ЗСУ. Попрапити туди йому вдалося лише з третьої спроби

Пара пригадала початок своїх романтичних стосунків.

"Мені здається, що Олексій зробив перший крок, бо у мене навіть не виникало жодних романтичних думок щодо нього. А ще через своє виховання - я ніколи не зробила б першого кроку, бо вважаю, що чоловік має проявити ініціативу", - запевнила Вітвіцька.

Зі слів Олексія, їх із коханою звела волонтерська діяльність та, мабуть, доля.

"Спілкування розвивалося непомітно, але впевнено — без планів і зусиль. А одного дня ми зрозуміли, що стали частиною життя одне одного. Це не була раптова іскра чи стрімкий вихор емоцій - усе відбувалося природно, невимушено, ніби доля м'яко підштовхнула нас одне до одного в потрібний момент. І саме тоді я зробив перший крок. Наші почуття виросли з дружби, з поваги, з тієї довіри, яка приходить лише тоді, коли поруч - "твоя" людина", - розповів він.

Зі слів Вітвіцької, спільні знайомі були здивовані, коли дізналися, що вони з Ситайлом - пара, але зраділи. Позитивно поставився до цього навіть її ексчоловік Влад Кочатков. На думку зірки, це - гарний приклад цивілізованих стосунків після розлучення

Виявляється, освідчення-сюрприз, яке Ситайло влаштував Вітвіцькій, могло відбутися не 14-го лютого, не в Буковелі та взагалі бути геть інакшим.

"Готувався довго - майже пів року. Можливо, комусь це здасться занадто, але для мене це справді було важливо. Я хотів, щоб усе було не просто красиво, а щиро, по-справжньому. Щоб цей момент запам'ятався нам обом - не як щось гучне чи постановочне, а як теплий, затишний спогад, до якого хочеться повертатися", - зізнався Олексій.

"Чесно кажучи, я перебрав безліч варіантів. І серед них були дуже різні — від тихих вечорів на двох до масштабних освідчень перед публікою. Один із варіантів, який я справді серйозно розглядав, - зробити пропозицію під час концерту гурту "Без Обмежень". Я навіть попередньо домовився із Сергієм Танчинцем - він дуже тепло підтримав ідею. Але що більше я думав, то чіткіше розумів: це не зовсім те, чого хотілося. Було б ефектно, але мені хотілося чогось іншого - моменту, в якому є тільки ми", - сказав він.

У романтичному освідченні брав участь навіть мім

Як розказав наречений телеведучою, важливою частиною освідчення стали їхні спільні друзі, які підтримували, радили, підкидали ідеї, на фініші допомогли з реалізацією, а подекуди навіть хвилювалися більше за самого Ситайла. Але все це тільки додало глибини моменту.

"Я хотів зробити пропозицію в атмосфері, де Соломія почувалася б спокійно, у безпеці, поруч із людиною, яка справді її кохає. Без камер і зайвої публіки. Щоб це було по-справжньому - для нас, а не для когось збоку. І коли я нарешті чітко уявив цей момент - без сумнівів і зайвих деталей - усе склалося", - поділився він.

Вітвіцька сказала "так!"

Пара ще не визначилася щодо того, яким буде їхнє весілля та коли відбудеться. Адже грандіозні гуляння нині, переконані Соломія з Олексою, не на часі.

"Ми живемо в час, коли кожен день - це дар. Якщо є шанс бути разом, не варто відкладати життя на потім. Весілля - це не про розмах, а про любов і вірність. Ми вже разом - навіть без гучного свята", - наголосив чоловік.

Закохані жартують, що навіть "маленьке", камерне весілля лише з родичами в їхньому випадку означає мінімум 50 гостей. Якщо ж покликати й друзів - то всі 300.

У стосунках із Олексієм телеведуча стала більш виваженою та терплячою

Ця подія для них безумовно стане символом надії та віри у майбутнє

"Якщо кохання триває - значить, є майбутнє. І не тільки наше", - сказав Ситайло.

Пара не сумнівається в тім, що кохання врятує світ.

"Обов'язково врятує! Дуже в це вірю. Бажаю кожному відчути кохання, зустріти кохання, якщо ще його немає, а в кого є - зберегти. Бо ці світлі почуття додають натхнення, бажання змінювати світ на краще і рухатися вперед", - наголосила Соломія.

Соломія для Олекси - та, хто залишається світлом навіть у темряві

"Однозначно. Кохання - це зброя світла. І ми маємо її берегти. Закохані люди будують, творять, ризикують, мріють. Навіть велика зміна починається з бажання зробити добре тому, кого кохаєш, а потім - і світу", - додав її обранець.

Нагадаємо, торік Соломія Вітвіцька розповідала, як вона переживає розлуку, поки коханий на фронті. Раніше телеведуча пояснювала, якої вона думки про вільні стосунки між чоловіком та жінкою і чи відчуває зовнішній тиск через те, що в неї нема дітей.