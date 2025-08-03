Онкохвора Джессі Джей через погіршення стану знову опинилася в лікарні: що відомо
Британська співачка Джессі Джей (Jessie J), якій нещодавно видалили груди через онкологію, знову опинилася у лікарні. Цього року зірка не могла дихати.
Співачка зазначила, що через 6 тижнів після операції з видалення молочних залоз, знову опинилася у тій самі палаті.
"Через 6 тижнів після операції я знову опинилася в тій самій палаті, що й після операції. Я цього не очікувала і не планувала. У мене були і досі є симптоми, які вказували на тромб у легені. Але, дякувати Богу, це не він", - написала вона.
Джессі додала, що лікарі провели цілу купа аналізів, аби зрозуміти, що з нею.
"Вони провели купу аналізів, які зрештою показали, що в мене інфекція (досі намагаюся з'ясувати, яка саме) та трохи рідини в легенях. Мені важко дихати, але я виписався вчора ввечері (ненавиджу бути в лікарні) і продовжуватиму лікування амбулаторно", - додала вона.
Нагадаємо, про свою хворобу Джессі Джей повідомила на початку літа цього року.
До речі, мережу розчулили кадри підтримки бойфренда Джессі, баскетболіста Чанана Сафіра Колмана перед операцією.
"Дуже підступна хвороба": вдова Віталія Білоножка вперше розповіла, чому в останні роки артист не з'являвся на публіці
"Хвороба піратів 17-го століття": Роббі Вільямс шокував небезпечними наслідками вживання ним ліків для схуднення
Уявляла, що син її кличе: Джессі Джей, яка бореться з онкологією, розчулила своїм станом після операції. Фото