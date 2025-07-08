Онкохвора Джессі Джей розповіла, чи допомогло видалення молочних залоз і навіщо їй ще одна операція

Онкохворій Джессі Джей видалили молочні залози через рак Фото instagram

Британська співачка Джессі Джей (Jessie J), яка бореться з онкологією розповіла, що їй видалили молочні залози.

У своєму Instagram 37-річна зірка повідомила, що операція пройшла успішно і, на щастя, метастазів у неї немає. Але на Джессі ще чекає тривала реабілітація.

Новиною артситка поділилась у милому відео зі своїм 2-річним сином Скаєм, яке зняла ще перед операцією у червні.

Джессі закарбувала теплий спогад з первісток, який постійно був поруч із мамою під час її лікування Кадр з instagram

"І я в порядку! Результат: у мене немає поширення раку. Сльози щастя справжні. Дякую вам за молитви, любов, найкращі побажання, радість і всю позитивну енергію… Це відео знято в ніч перед моєю операцією. Мій хлопчику, ти мій найбільший промінь світла, і з тобою в моєму житті темрява ніколи не переможе", — написала авторка хітів.

Також Jessie J повідомила, що планує звернутися до пластичного хірурга, щоб зробити свої груди більш схожими через їхню асиметрію після втручання:

"Попереду ще багато зцілення і ще одна операція, щоб ці кузини стали більше схожі на сестер (має на увазі груди). Але зараз час вдячності".

Виконавиця після операції Фото instagram

Нагадаємо, про хворобу знаменитості стало відомо на початку літа. Сама Джессі про це довідалася під час створення нової музичної платівки. А нещодавно вона розчулила кадрами, на яких зазнімкувала підтримку її бойфренда, баскетболіста Чанана Сафіра Колмана під час операції.

До речі, якось ТаблоID розповідав історії зірок, які захворіли на онкологію, але змогли побороти її.