Уявляла, що син її кличе: Джессі Джей, яка бореться з онкологією, розчулила своїм станом після операції. Фото

37-річна британська співачка Джессі Джей (Jessie J), яка бореться з раком молочної залози, показала щемливі кадри після операції.

У своєму Instagram вона опублікувала фотографії з лікарні, на яких готується до хірургічного втручання та вже після наркозу. Також вона замилувала підтримкою свого коханого, професійного баскетболіста Чанана Сафіра Колмана.

"Цей пост — зображення чесних злетів і падінь останніх 48 годин. Я завжди показуватиму як хороші, так і важкі моменти будь-якої подорожі, яку я проходжу. Вдячна своєму лікарю, хірургу і всім медсестрам, які піклувалися про мене, а також усій моїй родині й друзям, які приходили в гості. Зараз я вдома, відпочиваю та чекаю на результати… Обіймаю всіх, хто зараз переживає щось важке. Ми всі з цим впораємося", — написала вона.

Зірка підтримала усіх, хто теж бореться з хворобою Фото instagram

Обранець артистки був поруч на кожному кроці

Син пари, 2-річний Скай також підтримував маму

Джессі показала розмітку на тлі перед операцією

"Я уявляла, як Скай каже: "Я люблю тебе, матусю", а я сказала "Я люблю тебе" у відповідь", — розповіла авторка хітів сонним голосом після виходу з-під наркозу

41-річний спортсмен не залишав кохану саму під час усього процесу

Нагадаємо, про свій недуг Jessie J дізналася під час роботи над останнім музичним альбомом, про що відверто розповіла шанувальникам.

Не так давно ТаблоID оповідав історії знаменитостей, які лікувалися від раку та змогли перемогти його. До речі, минулої осені скандальному продюсерові Гарві Вайнштейну діагностували онкологію.