Уявляла, що син її кличе: Джессі Джей, яка бореться з онкологією, розчулила своїм станом після операції. Фото

Карина Тімкова - 24 червня, 17:00

37-річна британська співачка Джессі Джей (Jessie J), яка бореться з раком молочної залози, показала щемливі кадри після операції.

У своєму Instagram вона опублікувала фотографії з лікарні, на яких готується до хірургічного втручання та вже після наркозу. Також вона замилувала підтримкою свого коханого, професійного баскетболіста Чанана Сафіра Колмана.

"Цей пост — зображення чесних злетів і падінь останніх 48 годин. Я завжди показуватиму як хороші, так і важкі моменти будь-якої подорожі, яку я проходжу. Вдячна своєму лікарю, хірургу і всім медсестрам, які піклувалися про мене, а також усій моїй родині й друзям, які приходили в гості. Зараз я вдома, відпочиваю та чекаю на результати… Обіймаю всіх, хто зараз переживає щось важке. Ми всі з цим впораємося", — написала вона.

Джессі Джей показалася на операції через рак грудей

Зірка підтримала усіх, хто теж бореться з хворобою

Фото instagram

Джессі Джей замилувала, як її коханий підтримував її після операції

Обранець артистки був поруч на кожному кроці

Джессі Джей показала, як її син навідався до неї в лікарню
Син пари, 2-річний Скай також підтримував маму
Jessie J показала, як бореться з раком грудей

Джессі показала розмітку на тлі перед операцією

Jessie J показалася після наркозу після операції на грудях

"Я уявляла, як Скай каже: "Я люблю тебе, матусю", а я сказала "Я люблю тебе" у відповідь", — розповіла авторка хітів сонним голосом після виходу з-під наркозу

Джессі Джей показалася з коханим перед операцією на грудях

41-річний спортсмен не залишав кохану саму під час усього процесу

Нагадаємо, про свій недуг Jessie J дізналася під час роботи над останнім музичним альбомом, про що відверто розповіла шанувальникам.

Не так давно ТаблоID оповідав історії знаменитостей, які лікувалися від раку та змогли перемогти його. До речі, минулої осені скандальному продюсерові Гарві Вайнштейну діагностували онкологію.

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