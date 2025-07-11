Tayanna в окулярах поспокушала голою спиною у чорно-білій зйомці

Співачка Tayanna (Тетяна Решетняк) здивувала елегантним і спокусливим образом.

На чорно-білих знімках зірка постала у жилеті з відкритою спиною та в окулярах.

Цікаво, чи це не натяк на зміну амплуа артистки? Фото xodaniich

Коли для спокуси вистачить лише погляду і оголеної спини

Нагадаємо, Tayanna раніше зустрічалася з російським саундпродюсером Єгором Глєбовим. Їхні стосунки тривали три роки. Співачка розійшлася з чоловіком після його зради.

А не так давно зірка зізнавалася, чому боїться ходити на побачення.