"Спустошена": інсайдери розказали, як Джолі сприймає відсутність номінацій на "Оскар" і до чого тут Бред Пітт

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Подейкують, американська акторка Анджеліна Джолі дістала болісний удар, коли днями дізналася, кого номінували на "Оскар-2025". Адже її прізвища у цьому списку нема.

49-річна зірка дуже сподівалася, що фільм "Марія", в який вона вклала власний біль і душу, принесе їй якщо не золоту статуетку, то хоча би номінацію.

Про це, а ще про те, яке відношення до цього має Бред Пітт, інсайдер, наближений до кінопремії, розповів Page Six.

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"Анджеліна буде спустошена... погляньте на всі пресзаходи, які вона здійснила заради цього фільму - вона хотіла, щоби її номінували. Вона побувала в Джиммі Феллона, це було її перше вечірне телешоу за понад десятиріччя. Вона навіть сходила на Gotham awards. Вона знялася для всіх цих обкладинок журналів", - зазначило джерело.

Тим часом дотичний до кіноіндустрії інсайдер припустив, що могло стати причиною того, що Джолі так обійшли.

"Це просто показує, що Голлівуд на боці Бреда. "Золотий глобус" (на який Джолі номінували) показав, що закордонна преса її любить, але це не Голлівуд. Ніхто не збирався іти проти Бреда і віддавати голос за Анджеліну... просто люди люблять Бреда", - сказав співрозмовник видання.

Анджеліну Джолі не номінували через Бреда Пітта? Фото Getty Images

Нагадаємо, торік організаторам Венеційського кінофестивалю довелося скласти його розклад таким чином, щоби Джолі та Пітт у жодному разі не перетнулися. А на іншому кіноівенті фотографам вдалося упіймати промовистий вираз обличчя Анджеліни, коли вона давала автограф на постері з "Містером і місіс Сміт", де вони з ексом удвох.

Як відомо, напередодні Нового року "Бренджеліна" нарешті уклали договір про розлучення.