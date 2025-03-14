Стейтем у пшеничному кашемірі пригорнув наречену на дивані для модного кампейну
Британський актор Джейсон Стейтем разом зі своєю нареченою, супермоделлю Розі Хантінгтон-Вайтлі попозував для модного кампейну.
Пара у кашемірових вбраннях пшеничного кольору пообіймалася на дивані для нової колекції італійського бренду Falconeri.
На фото, якими Джейсон неочікувано поділився у своєму Instagram, він зі своїм фірмовим обличчям суворого хлопця з бойковиків ніжно пригортає млосну красуню Розі.
Як відомо, 57-річний Стейтем усе ніяк не наважиться взяти шлюб зі своєю на 20 років молодшою нареченою. Закохані заручені вже понад 8 років і виховують двох спільних дітей. Утім, чутки про те, що весілля от-от відбудеться, періодично з'являються у ЗМІ.
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