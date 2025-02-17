Боді з хутром і більш нічого: наречена Стейтема вигуляла на кінопремію зухвалий образ

Наречена актора Джейсона Стейтема, британська супермодель Розі Хантінгтон-Вайтлі, яка нещодавно повернулась на подіум вперше за 10 років, стала однією з найяскравіших гостей вечірки British Vogue x GQ BAFTA, що відбулася у Лондоні після головної кінопремії Великої Британії.

37-річна зірка обрала для заходу по-справжньому ефектний образ. Вона з’явилася у чорному шкіряному боді зі штучним хутром, пише Daily Mail.

Доповнили лук класичні чорні туфлі-човники, колготки в тон та блискуче кольє. Розі також зробила свій фірмовий зализаний пучок.

Модель вміє підбирати образи, що вигідно підкреслюють її струнку фігуру Фото Getty Images

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Як відомо, супермодель вміє носити як елегантні, так і епатажні образи. Для світських заходів Хантінгтон-Вайтлі любить вдягати обтислі сукні з декольте, що вдало підкреслюють її фігуру. Навіть вдома знаменитість не забуває виглядати стильно й доглянуто.

Нагадаємо, Розі та Джейсон разом виховують 7-річного Джека і 3-річну доньку Ізабеллу. Сім'я любить спільні відпочинки й розваги. Зіркові батьки не забувають ділитись радісними моментами з фанатами.