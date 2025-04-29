"Мені пощастило": наречена Стейтема оголила живіт у стильних луках і розповіла, як вони з чоловіком виховують дітей

Наречена актора Джейсона Стейтема, британська супермодель Розі Хантінгтон-Вайтлі знялася для модного журналу The Sunday Times Style.

Для фотосесії вона вбралася в аутфіти від бренду Burberry, який нещодавно представляла у пляжному кампейні. На вулиці Розі попозувала у вільних штанах з відповідним принтом у клітинку та короткому жакеті.

На інших фото 38-річна манекенниця продемонструвала блискучу сукню нижче коліна, довгу спідницю з розрізом на стегні, топи й боді, доповнене широким ремінцем і оверсайз піджаком.

Хантінгтон-Вайтлі засвітила плаский живіт на вулиці Усі фото pierretoussaint

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У рамках інтерв'ю знаменитість також розповіла про стосунки зі своїм 57-річним чоловіком.

"Я віддана своїй родині. Я ціную сім'ю, і він (Джейсон) є неймовірною людиною в моєму житті. У нас багато любові, веселощів та гумору. Ми просто намагаємося зробити так, щоб це працювало. Стосунки проходять через багато етапів. Потрібно просто триматися. Ти можеш контролювати лише себе, чи не так? Моє щастя не в його руках. Я просто намагаюся зробити свою частину", — поділилася Розі.

Дружина Стейтема розказала про рішення переїхати із США до Лондона: "Виховувати дітей тут завжди було частиною плану. Нам подобаються школи, освіта. Вони ростуть британцями зі своїм невеликим акцентом, що було важливо для нас. У нас тут чудова підтримка. Батьки Джея живуть неподалік і бачать дітей майже щодня, моя родина приїжджає в гості кожні шість-вісім тижнів, а влітку ми їздимо до Девону, і наші діти мають той самий досвід біганини по фермі, що і я, коли росла, це дуже особливо"

У пари є двоє дітей: 7,5-річний Джек і 3-річна Ізабелла. Модель поділилася тим, як її коханий справляється з батьківством.

"Він такий грайливий. У цього чоловіка шалена кількість енергії, вона безмежна. Він сам по собі велика дитина, але також є неймовірно уважним, люблячим і здібним. Мені пощастило, що я сьогодні на роботі, а він з ними, і мені не потрібно дзвонити і давати йому список справ і нагадувати йому про те чи інше. І діти його обожнюють", — додала вона.

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А ось, що зірка думає про їхнє майбутнє весілля: "Можливо, одного дня. Це ніколи не було для мене надзвичайно важливим. Влаштувати велике, розкішне весілля — це не те, що я вважаю необхідним на цей момент свого життя. Якщо ми це зробимо, то це буде стримано"

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Нагадаємо, закохані разом з 2010-го, а у 2016-му вони заручилися. Зі своїми дітками Розі й Джейсон люблять влаштовувати сімейні розваги і проводити теплі святкування. А не так давно парочка попозувала у ніжній зйомці.

Щодо самої моделі, то нещодавно вона повернулася на подіум вперше за 10 років. Також Хантінгтон-Вайтлі обожнює модні виходи. Вона вже демонструвала елегантні луки та вишукані образі. Зірка теж не проти сексуальних виходів на хідник.