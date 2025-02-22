Наречена Стейтема в обтислому спортлуці наробила стильних фото на столі

Фото з Instagram Розі Хантінгтон-Вайтлі

37-річна наречена американського актора Джейсона Стейтема, та мати двох його дітей, супермодель Розі Хантігтон-Вайтлі у своєму Instagram показала нові стильні фото.

Розі влаштувала фотосесію у обтислому спортлуці.

Розі похвалилася міцним пресом та стрункими ніжками

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Фото з Instagram Розі Хантінгтон-Вайтлі

Якось Розі влаштувала домашню фотосесію, на якій посвітила пресом у короткому топі.

А на початку лютого Хантінгтон-Вайтлі повернулася на подіум після 10-річної перерви.