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Наречена Стейтема в обтислому спортлуці наробила стильних фото на столі

Юлія Леськова - 22 лютого, 13:40
Розі Хантінгтон-Вайтлі попозувала для фото
Фото з Instagram Розі Хантінгтон-Вайтлі

37-річна наречена американського актора Джейсона Стейтема, та мати двох його дітей, супермодель Розі Хантігтон-Вайтлі у своєму Instagram показала нові стильні фото. 

Розі влаштувала фотосесію у обтислому спортлуці.

Розі Хантінгтон-Вайтлі у спортлуці

Розі похвалилася міцним пресом та стрункими ніжками


Розі Хантінгтон-Вайтлі наробила фото на столі
Фото з Instagram Розі Хантінгтон-Вайтлі

Якось Розі влаштувала домашню фотосесію, на якій посвітила пресом у короткому топі.

А на початку лютого Хантінгтон-Вайтлі повернулася на подіум після 10-річної перерви.

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