Колишня Цимбалюка в ошатній сорочці з декольте до пупа посвітила струнким тілом для зухвалих фото

Екскохана актора Тараса Цимбалюка, який став головним героєм наступного сезону романтичного шоу "Холостяк", дизайнерка Світлана Готочкіна не припиняє яскраво нагадувати про себе у мережі.

У своєму Instagram Світлана запостила серію фото, де постала у сорочці з декольте до пупа.

"Все, що ми бачимо - лише відображення того, як почуваємося всередині", - пояснила вона.

Схоже, Світлана бачить навколо себе лише красу, якщо так чудово виглядає

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А днями Готочкіна влаштувала фотосет з кедами на грудях

До речі, не так давно Світлана робила пластичну операцію

Нагадаємо, нині невідомо, чи перебувають Світлана і Тарас у стосунках. Однак у грудні у день народження актора, Готочкіна чомусь не привітала зірку "Спіймати Кайдаша".