Колишня Цимбалюка в ошатній сорочці з декольте до пупа посвітила струнким тілом для зухвалих фото
Екскохана актора Тараса Цимбалюка, який став головним героєм наступного сезону романтичного шоу "Холостяк", дизайнерка Світлана Готочкіна не припиняє яскраво нагадувати про себе у мережі.
У своєму Instagram Світлана запостила серію фото, де постала у сорочці з декольте до пупа.
"Все, що ми бачимо - лише відображення того, як почуваємося всередині", - пояснила вона.
Нагадаємо, нині невідомо, чи перебувають Світлана і Тарас у стосунках. Однак у грудні у день народження актора, Готочкіна чомусь не привітала зірку "Спіймати Кайдаша".
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