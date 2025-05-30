Колишня Цимбалюка в ошатній сорочці з декольте до пупа посвітила струнким тілом для зухвалих фото

Марія Мельник - 30 травня, 13:15

Екскохана актора Тараса Цимбалюка, який став головним героєм наступного сезону романтичного шоу "Холостяк", дизайнерка Світлана Готочкіна не припиняє яскраво нагадувати про себе у мережі.

У своєму Instagram Світлана запостила серію фото, де постала у сорочці з декольте до пупа.

"Все, що ми бачимо - лише відображення того, як почуваємося всередині", - пояснила вона.

Готочкіна у шортах міні та сорочці

Схоже, Світлана бачить навколо себе лише красу, якщо так чудово виглядає


Готочкіна посвітила ніжками

А днями Готочкіна влаштувала фотосет з кедами на грудях

Світлана Готочкіна посвітила глибоким декольте

До речі, не так давно Світлана робила пластичну операцію

Нагадаємо, нині невідомо, чи перебувають Світлана і Тарас у стосунках. Однак у грудні у день народження актора, Готочкіна чомусь не привітала зірку "Спіймати Кайдаша".

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