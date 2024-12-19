Лобода у шортах і топі вигнулася на колючих килимках. Фото

Марія Мельник 19 грудня, 15:45
Світлана Лобода у сукні
фото з Instagram

42-річна співачка Світлана Лобода, яка у червні на зйомках кліпу зламала праву руку і перенесла на ній операцію, показала, як розслабляє м'язи.

У своєму Instagram зірка запостила фото, де у топі й шортах полежала на аплікаторах Ляпко.

Лобода не обмежилася лише одним пристроєм і підставила аплікатор під кожну частину тіла.


Лобода у спортивному на аплікаторах Ляпко

На фото видно фірмовий пружний прес співачки

Хоча Лобода дбає про своє тіло і не забуває про тренування, зірка дозволяє собі смажені смаколики. Раніше вона показувала, як ласувала "Київською перепічкою".

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Лобода
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