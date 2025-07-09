Брежнєва з розрізом до стегна і звабним декольте відвідала показ відомого дизайнера в Парижі. Фото
Співачка Віра Брежнєва відвідала модний показ нової колекції французького модельєра Стефана Роллана у Парижі.
Для заходу зірка вдягнула ефектну білу сукню на запах з глибоким декольте і розрізом до стегна від, звичайно, бренду самого дизайнера. На ногах у неї були чорні підбори, а пряме волосся елегантно спадало на плечі.
Для 43-річної артистки влаштували цілий фотосет по дорозі до подіуму. Її пофотографували у готелі, в машині та на тлі Ейфелевої вежі.
Нагадаємо, з Ролланом Брежнєва співпрацює не вперше. Вона вже носила стильний костюм від нього і бувала на його показі. А ще недавно зірка позувала для глянцю у денімі й світила декольте у сексуальній сукні.
Яку відомо, Віра є мамою двох доньок: 15-річної Сари Кіперман і 24-річної Соні Кіперман, яка нещодавно показувала яскраву вечірку на свій день народження.