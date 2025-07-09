Брежнєва з розрізом до стегна і звабним декольте відвідала показ відомого дизайнера в Парижі. Фото

Карина Тімкова - 9 липня, 15:30

Співачка Віра Брежнєва відвідала модний показ нової колекції французького модельєра Стефана Роллана у Парижі.

Для заходу зірка вдягнула ефектну білу сукню на запах з глибоким декольте і розрізом до стегна від, звичайно, бренду самого дизайнера. На ногах у неї були чорні підбори, а пряме волосся елегантно спадало на плечі.

Для 43-річної артистки влаштували цілий фотосет по дорозі до подіуму. Її пофотографували у готелі, в машині та на тлі Ейфелевої вежі.

Віра Брежнєва похвалилася декольте у сукні відомого дизайнера в Парижі

Віра ефектно попозувала у спокусливому вбранні

Фото mari_vareca

Віра Брежнєва з відомим дизайнером підготувала собі ефектний лук

Стефан особисто перевірив образ співачки перед її появою

Віра Брежнєва похвалилася стрункими ніжками у Парижі

Зірка посвітила довгими ніжками в авто

Віра Брежнєва в декольтованій сукні похвалилася тілом на показі

Брежнєва продемонструвала свій бюст у стильній сукні

Віра Брежнєва з декольте і розрізом до стегна прибула на показ в Париж

Виконавиця професійно позувала на модному показі

Віра Брежнєва у Парижі попозувала папараці перед показом мод

Віра посміхалася перед камерами папараці. Цікаво, наскільки вона відома у Франції?

Віра Брежнєва посвітила своїм декольте на модному показі в Парижі

Артистка мала гарний вигляд на подіум

Віра Брежнєва з декольте ефектно попозувала в Парижі

Співачка підставила свій бюст сонцю на паризьких вулицях

Нагадаємо, з Ролланом Брежнєва співпрацює не вперше. Вона вже носила стильний костюм від нього і бувала на його показі. А ще недавно зірка позувала для глянцю у денімі й світила декольте у сексуальній сукні.

Яку відомо, Віра є мамою двох доньок: 15-річної Сари Кіперман і 24-річної Соні Кіперман, яка нещодавно показувала яскраву вечірку на свій день народження.

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Віра Брежнєва
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