Лобода топлес і в леопарді опинилася на сторінках балтійського глянцю. Фото
Співачка Світлана Лобода стала головною героїнею лютневого й березневого випуску журналу L’OFFICIEL BALTIC. Обкладинку з артисткою підготували для читачів з Латвії та Литви.
Традиційно для глянцю зробили естетичну фотосесію і провели інтерв'ю. На нових чорно-білих знімках, які показали в Instagram, епатажна Світлана з'явилась одразу в декількох образах.
На самій обкладинці вона постала топлес зі спини, у широких джинсах з розрізами та з масивними пухнастими аксесуарами на руках.
Далі 42-річна Лобода з'явилась у крихітному ліфі, що ледь стримував бюст, і довгій чорній спідниці.
Також вона попозувала в міні з паєтками та максі-сукні з вирізами на декольте й животі.
Світлану також запитали про її філософію, яку зірка набула за часи своєї кар'єри.
"Ніхто тобі нічого не винен. Якщо хочеш чогось — бери і роби. Ніхто не відчинить перед тобою двері — ти маєш навчитися відчиняти їх сам. Ризикувати страшно, але не ризикувати — ще страшніше. Найсильніші рішення — завжди на межі. Якщо ти не готовий іти туди, де не був раніше, значить, ти просто ходиш по колу. Талант важливий, але працездатність важливіша", — поділилась своїми роздумами співачка.
Як відомо, після того, як Світлана покинула гурт "ВІА Гра", вона почала активно будувати сольну кар'єру. Лобода набрала чималої популярності в Росії та Україні. Але після початку повномасштабного вторгнення вона покинула своє помешкання в Москві й почала жити за кордоном. Звідти вона підтримувала Україну, але співати російською не перестала.