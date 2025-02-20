Лобода топлес і в леопарді опинилася на сторінках балтійського глянцю. Фото

Співачка Світлана Лобода стала головною героїнею лютневого й березневого випуску журналу L’OFFICIEL BALTIC. Обкладинку з артисткою підготували для читачів з Латвії та Литви.

Традиційно для глянцю зробили естетичну фотосесію і провели інтерв'ю. На нових чорно-білих знімках, які показали в Instagram, епатажна Світлана з'явилась одразу в декількох образах.

На самій обкладинці вона постала топлес зі спини, у широких джинсах з розрізами та з масивними пухнастими аксесуарами на руках.

Артистка показала сміливі образи Усі фото @shootmeamer

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Далі 42-річна Лобода з'явилась у крихітному ліфі, що ледь стримував бюст, і довгій чорній спідниці.

Співачка має хист до створення голих кадрів

Також вона попозувала в міні з паєтками та максі-сукні з вирізами на декольте й животі.

Світлана станцювала перед камерою

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Світлану також запитали про її філософію, яку зірка набула за часи своєї кар'єри.

"Ніхто тобі нічого не винен. Якщо хочеш чогось — бери і роби. Ніхто не відчинить перед тобою двері — ти маєш навчитися відчиняти їх сам. Ризикувати страшно, але не ризикувати — ще страшніше. Найсильніші рішення — завжди на межі. Якщо ти не готовий іти туди, де не був раніше, значить, ти просто ходиш по колу. Талант важливий, але працездатність важливіша", — поділилась своїми роздумами співачка.

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Як відомо, після того, як Світлана покинула гурт "ВІА Гра", вона почала активно будувати сольну кар'єру. Лобода набрала чималої популярності в Росії та Україні. Але після початку повномасштабного вторгнення вона покинула своє помешкання в Москві й почала жити за кордоном. Звідти вона підтримувала Україну, але співати російською не перестала.