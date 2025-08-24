"Ти сильна, ми в тебе віримо": діти Тарабарової розчулили зверненням до України в День Незалежності

Фото з Instagram Світлани Тарабарової

Співачка Світлана Тарабарова розчулила відеопривітанням до Дня Незалежності України зі своїми дітьми.

На кадрах трійко дітей співачки - 6-річний Іван, 4-річна Марія та 2-річна Поліна - в однакових вишиванках вітають з державним святом.

"Україно, у тебе сьогодні день народження. І ми знаємо, що тобі інколи буває дуже-дуже боляче. Але ми не хочемо, щоби ти плакала. Ти сильна, ми в тебе віримо. З Днем Незалежності, Україно. Любимо тебе, і не тільки на свято", - сказали вони на відео.

Тарабарова записала миле відеопривітання з дітьми

"Низький уклін всім, хто захищає та виборює наше майбутнє", - написала Світлана

Скріншот з Instagram Світлани Тарабарової

