"Ти сильна, ми в тебе віримо": діти Тарабарової розчулили зверненням до України в День Незалежності

Юлія Леськова - 24 серпня, 14:37
Світлана Тарабарова позує для фото
Фото з Instagram Світлани Тарабарової

Співачка Світлана Тарабарова розчулила відеопривітанням до Дня Незалежності України зі своїми дітьми. 

На кадрах трійко дітей співачки - 6-річний Іван, 4-річна Марія та 2-річна Поліна -  в однакових вишиванках вітають з державним святом. 

"Україно, у тебе сьогодні день народження. І ми знаємо, що тобі інколи буває дуже-дуже боляче. Але ми не хочемо, щоби ти плакала. Ти сильна, ми в тебе віримо. З Днем Незалежності, Україно. Любимо тебе, і не тільки на свято", - сказали вони на відео. 


Світлана Тарабарова з дітьми на відео

Тарабарова записала миле відеопривітання з дітьми

Світлана Тарабарова показала відео з дітьми

"Низький уклін всім, хто захищає та виборює наше майбутнє", - написала Світлана

Страша дочка співачки Марія
Скріншот з Instagram Світлани Тарабарової

Нагадаємо, наприкінці липня Світлана Тарабарова показала своє "щасливе та тривожне" літо на тлі пальм та моря. 

Також співачка ділилася веселим лайфхаком, як не втратити зв'язок з дітьми

Читайте також:

Тарабарова у день народження мами влаштувала зйомку з нею та дітьми на природі. Фото

"Якщо рве на шматки": Тарабарова у рожевому образі артистично повигиналася заради мистецтва. Фото

"Стримую себе від коментарів": Тарабарова показала результат самостійного одягання трьох її дітей

тарабарова
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів