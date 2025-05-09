Тарабарова у день народження мами влаштувала зйомку з нею та дітьми на природі. Фото

34-річна співачка Світлана Тарабарова ніжно привітала свою маму з днем народження.

В Instagram зірка опублікувала фотосесію, в якій з'явилася з іменинницею та своїми трьома дітьми: 6-річним Іваном, 4-річною Марією і 2-річною Поліною. Родина у пастельних луках разом попозувала просто неба.

"Сьогодні у моєї Мами День Народження і я передати не можу, яка я щаслива, що вона поруч. Мамо, дякуємо за всю любов, якою ти ділишся з нами, за всю турботу, за життя і сенси. Любимо тебе, найпрекрасніша наша бабуся Світлана. P.S: бережіть тих, кого любите", — ніжно написала артистка.

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Днями Світлана зі своїм чоловіком Олексієм Бондарем яскраво вітала їхню наймолодшу дитину з днем народження. Також родина обожнює влаштовувати спільні зйомки у затишній атмосфері, кумедно розважатися та гуляти на свіжому повітрі. А танці в їхньому домі — звичайна рутина.