Світоліна з ракеткою посвітила ніжками на даху київського хмарочоса

Одна з найбільш титулованих тенісисток Еліна Світоліна (Монфіс) завітала на батьківщину.

У своєму Instagram спортсменка вже встигла запустити фото, де покозалася з ракеткою на даху у Києві.

А кілька днів тому тенісистка красувалася у Парижі в українських брендах

Спортсменка виховує 2-річну доньку Скаї, яку не бере з собою в Україну

Нагадаємо, раніше Світоліна розказувала, скільки коштів необхідно вкласти, щоби стати професійним гравцем, а також як теніс змінює тіло.