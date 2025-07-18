Світоліна з ракеткою посвітила ніжками на даху київського хмарочоса

18 липня, 18:30

Одна з найбільш титулованих тенісисток Еліна Світоліна (Монфіс) завітала на батьківщину.

У своєму Instagram спортсменка вже встигла запустити фото, де покозалася з ракеткою на даху у Києві.

Світоліна в Парижі на даху

А кілька днів тому тенісистка красувалася у Парижі в українських брендах

Світоліна у міні

Спортсменка виховує 2-річну доньку Скаї, яку не бере з собою в Україну


Нагадаємо, раніше Світоліна розказувала, скільки коштів необхідно вкласти, щоби стати професійним гравцем, а також як теніс змінює тіло.

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