Світоліна з ракеткою посвітила ніжками на даху київського хмарочоса
Одна з найбільш титулованих тенісисток Еліна Світоліна (Монфіс) завітала на батьківщину.
У своєму Instagram спортсменка вже встигла запустити фото, де покозалася з ракеткою на даху у Києві.
Нагадаємо, раніше Світоліна розказувала, скільки коштів необхідно вкласти, щоби стати професійним гравцем, а також як теніс змінює тіло.
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Світоліна у костюмі від Бевзи попозувала на тлі Ейфелевої вежі та в паризькому бутіку Багінського. Фото