Світоліна у костюмі від Бевзи попозувала на тлі Ейфелевої вежі та в паризькому бутіку Багінського. Фото
"Париж - це завжди чудова ідея", - написала тенісистка Еліна Світоліна у своєму Instagram та показала, як провела час у французькій столиці.
Зокрема, 8-го липня там відкрився бутік українського дизайнера Руслана Багінського, тож Еліна з подругою у капелюшках від нього завітали на відкриття.
Світоліна для модного виходу обрала костюм від іншої українки - Світлани Бевзи, разом з якою нещодавно презентувала спільну колекцію.
До слова, Еліна доволі тісно співпрацює з модними брендами і все частіше бере участь в фешн-зйомках. Нещодавно спортсменка позувала в мініспідничці на тенісному корті.
Також Світоліна викладає фото в купальнику, які робить під час відпочинку з дочкою і не лише.
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