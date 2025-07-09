Світоліна у костюмі від Бевзи попозувала на тлі Ейфелевої вежі та в паризькому бутіку Багінського. Фото

Еліна поділилася кадрами з Парижа

"Париж - це завжди чудова ідея", - написала тенісистка Еліна Світоліна у своєму Instagram та показала, як провела час у французькій столиці.

Зокрема, 8-го липня там відкрився бутік українського дизайнера Руслана Багінського, тож Еліна з подругою у капелюшках від нього завітали на відкриття.

Світоліна для модного виходу обрала костюм від іншої українки - Світлани Бевзи, разом з якою нещодавно презентувала спільну колекцію.

Еліна в костюмі Bevza та з сумочкою Hermes завітала до магазину Багінського у Парижі

Дзюдоїстка Дар'я Білодід теж привітала Руслана з історичною подією

Еліна мала можливість приміряти всі капелюшки від Багінського в його паризькому бутіку

Бургер у Парижі - а чому б ні?

До слова, Еліна доволі тісно співпрацює з модними брендами і все частіше бере участь в фешн-зйомках. Нещодавно спортсменка позувала в мініспідничці на тенісному корті.

Також Світоліна викладає фото в купальнику, які робить під час відпочинку з дочкою і не лише.