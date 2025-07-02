Бантик у тон платтячку: Світоліна замилувала зачіскою 2-річної дочки. Фото

Тамара Кудрявченко - 2 липня, 18:00

Доньці тенісистки Еліни Світоліної і французького тенісиста Гаеля Монфіса, Скаї у жовтні цього року має виповнитися три. Але зіркові батьки досі не показували личко дівчинки у мережі. 

Натомість спортсменка охоче постить фото Скаї зі спини. Нещодавно Еліна ділилася з підписниками кадрами зі своєї відпустки, а цього разу похвалилася знімком, на якому добре видно зачіску Скаї - косичку з бантиком. 

Дочка Світоліної

Скаї вже носить косичку

30-річна тенісистка сфотографувала донечку у блакитному смугастому сарафанчику з квітами та стрічкою в волоссі в тон сукні. 


Дочка Еліни Світоліної Скаї

Скаї успадкувала волосся свого татка

До речі, раніше Еліна вже показувала дочку з зачіскою - з невеличким хвостиком - під час їхнього іграшкового чаювання

Про історію кохання Світоліної та Монфіса ТаблоID докладно писав раніше.  

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